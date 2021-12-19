Автобус із людьми і без гальм злетів з гори, зносячи авто: відео моменту аварії в РФ

Згідно з попередньою інформацією в результаті аварії постраждали вісім людей

У суботу, 18 грудня, в місті Саратові сталася масштабна дорожньо-транспортна за участі пасажирського автобуса. Відео аварії зафіксували камери відеоспостереження.

Як повідомляє місцеве видання, міжміський пасажирський автобус на швидкості протаранив металеву огорожу та з'їхав із гори у двір багатоповерхового будинку, розташованого на вулиці Новоузенській.

Транспортний засіб "пролетів" дитячий майданчик, заїхав на парковку, протаранивши велику кількість автомобілів, та зупинився.

За інформацією видання, яке посилається на власні джерела в екстрених службах, в результаті автопригоди постраждало багато людей. Деякі пасажири сиділи в автобусі в крові, медики "швидкої" надавали їм першу допомогу по місцю.

Поки що остаточну кількість травмованих не розголошують, попередньо — їх вісім.

Обставини та деталі дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.

Раніше "Телеграф" розповідав про ще одну масштабну аварію за участі пасажирського автобуса, яка сталася у Львівській області. В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали семеро людей, серед яких водій та шестеро пасажирів.