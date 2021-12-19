Спрятался в мешке с игрушками: скорпион ужалил ребенка в России (фото, видео)

Как членистоногое попало в мешок с игрушками до сих пор остается загадкой

В Подмосковье 11-летняя девочка пострадала от укуса скорпиона, внезапно выпрыгнувшего из мешка, где ребенок хранил игрушки.

Как сообщает Telegram-канал Mash, инцидент произошел в селе Тарасково Наро-Фоминского района (Россия).

По словам мамы пострадавшей девочки, ребенок решил поиграть и высыпал игрушки из мешка, где они хранились. Вдруг оттуда что-то выпрыгнуло и ужалило ее за руку. Сначала ни ребенок, ни сама женщина не могли понять, что произошло и кто укусил школьницу, а уже через несколько минут увидели среди предметов маленького скорпиона.

Скорпиона нашли в мешке с игрушками

Родители сразу позвонили в скорую и сообщили об укусе, а до приезда врачей самостоятельно обработали место, куда ужалило членистоногое.

При осмотре ребенка медики диагностировали у него токсическое действие яда и укололи школьнице антидот. К счастью, сейчас с ребенком все хорошо, он находится под пристальным вниманием медицинского персонала.

Отметим, что, то, каким образом скорпион попал в дом семьи и залез в мешок с игрушками до сих пор остается загадкой.

Ранее "Телеграф" писал об еще одном инциденте, случившемся в Подмосковье, где неадекватный мужчина устроил стрельбу по соседскому двору, а затем жестоко расправился с собственной матерью.