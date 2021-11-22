Пришлось пристрелить: неадекват устроил массовый расстрел с поджогом в Подмосковье (видео)

Какое-то время мужчина просто палил из ружья по соседским воротам

Ночь с 20 на 21 ноября прошла очень беспокойно в Солнечногорске Московской области. Местный 53-летний житель устроил кровавую вендетту с собственной семьей.

Подробности сообщает Telegram-канал "SHOT".

Буйство стрелявшего 53-летнего Владислава Шаркова закончилось смертью его 77-летней матери. Женщину обнаружили со сломанной ногой и пулевым ранением, у неё на голове был пластиковый пакет. После расправы над матерью Шарков поджег её жилище.

Но одной жертвой убийца решил не ограничиваться и поехал "нанести визит" своей гражданской супруге. В чужой дом ему удалось пробраться через окно.

Сообщается, что напасть на женщину Шарков все же успел — ударил её головой в лицо. Однако в какой-то момент он замешкался, и эта счастливая случайность помогла и его сожительнице, и её детям убежать к соседям.

Сбежавшую семью приютили ближайшие соседи. Безумный стрелок еще какое-то время ходил по улице с ружьем, стреляя в разных направлениях. У нескольких хозяйств остались "отметины" от дроби в заборах и воротах.

Закончилось все плачевно для самого Владислава Шаркова. Из-за того, что он не шел на контакт и использовал оружие, прибывшим на вызов полицейским лишь и осталось, что открыть огонь в ответ. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Причины такого поведения жителя Солнечногорска сейчас выясняют правоохранители.

Ранее "Телеграф" рассказывал о причинах, по которых погиб 53-летний маляр в Санкт-Петербурге. Напомним, что тело погибшего выпало из багажника машины убийцы во время ДТП.