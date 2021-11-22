Довелося пристрелити: неадекват влаштував масовий розстріл із підпалом у Підмосков’ї (відео)

Якийсь час чоловік просто палив із рушниці по сусідських воротах.

Ніч із 20 на 21 листопада пройшла дуже неспокійно у Солнєчногорську Московської області. Місцевий 53-річний мешканець влаштував криваву вендетту із власною родиною.

Подробиці повідомляє Telegram-канал "SHOT".

Буйство 53-річного Владислава Шаркова закінчилося смертю його 77-річної матері. Жінку знайшли зі зламаною ногою та кульовим пораненням, у неї на голові був пластиковий пакет. Після розправи над матір’ю Шарков підпалив її оселю.

Але однією жертвою вбивця вирішив не обмежуватися та поїхав "із візитом" до своєї цивільної дружини. До будинку йому вдалося пробратися через вікно.

Повідомляється, що напасти на жінку Шарков все ж таки встиг — ударив її головою в обличчя. Однак у якийсь момент він забарився, і цей щасливий випадок допоміг і його співмешканці, і її дітям втекти до сусідів.

Сім’ю, яка втекла, прихистили найближчі сусіди. Ошалілий чоловік ще якийсь час ходив вулицею з рушницею, стріляючи в різних напрямках. У кількох господарств залишилися "мітки" від дробу в огорожах та воротах.

Закінчилося все плачевно для самого Владислава Шаркова. Через те, що він не йшов на контакт і використовував зброю, прибулим на виклик поліцейським лише й залишилося, що відкрити вогонь у відповідь. Від поранень чоловік помер на місці.

Причини такої поведінки мешканця Солнєчногорська наразі з’ясовують правоохоронці.

Раніше "Телеграф" розповідав про причини, через які загинув 53-річний маляр у Санкт-Петербурзі. Нагадаємо, що тіло загиблого випало з багажника машини вбивці під час ДТП.