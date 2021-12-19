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Сховався у мішку з іграшками: скорпіон вжалив дитину в Росії (фото, відео)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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У Підмосков'ї скорпіон вжалив дитину
У Підмосков'ї скорпіон вжалив дитину

Як скорпіон потрапив до мішка з іграшками досі залишається загадкою

У Підмосковʼї 11-річна дівчинка постраждала від укусу скорпіона, який раптово вистрибнув з мішка, де дитина зберігала іграшки.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, інцидент трапився у селі Тараскове Наро-Фомінського району (Росія).

За словами мами дівчинки, дитина вирішила погратися та висипала іграшки з мішка, де вони зберігалися. Раптом звідти щось вистрибнуло та вжалило її за руку. Спочатку ані дитина, ані сама жінка не могли зрозуміти, що сталося і хто саме вкусив дитину, а вже за кілька хвилин побачили серед предметів маленького скорпіона.

Скорпіона знайшли у мішку з іграшками
Скорпіона знайшли у мішку з іграшками

Батьки одразу подзвонили у "швидку" та повідомили про укус, а до приїзду лікарів самостійно обробили дівчинці місце, куди вжалило членистоноге.

Під час огляду дитини медики діагностували у неї токсичну дію отрути та вкололи школярці антидот. На щастя, зараз із дитиною все добре, вона перебуває під пильним наглядом медичного персоналу.

Відзначимо, що те, яким чином скорпіон потрапив до помешкання родини та заліз у мішок з іграшками дотепер залишається загадкою.

Раніше "Телеграф" писав про ще один інцидент, який трапився у Підмосковʼї, де неадекватний чоловік влаштував стрілянину по сусідському обійстю, а потім жорстоко розправився з власної матірʼю.

Теги:
#Скорпіон #Укус #Дитина #Росія
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