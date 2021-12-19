Укр

"Нехай щастить!": в Украину не пустили еще одну российскую актрису, незаконно посещавшую Крым (фото)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Любовь Баханкову не пустили в Украину Новость обновлена 19 декабря 2021, 15:34
Любовь Баханкову не пустили в Украину

Кроме того, россиянка получила запрет на въезд сроком на три года

В Украину не пустили российскую актрису Любовь Баханкову, незаконно посещавшую временно оккупированный Крым.

Как сообщил пресс-центр Госпогранслужбы, россиянка прибыла в нашу страну рейсом из Варшавы и намеревалась здесь принять участие в съемках фильма.

Пограничники аэропорта "Киев" установили, что Баханкова незаконно посещала оккупированный Россией украинский полуостров Крым. Это и послужило причиной того, что ей отказали во въезде и запретили приезжать в Украину в ближайшие три года.

В то же время в российских СМИ уточнили, что запрет на въезд в нашу страну получила актриса Любовь Резина (девичья фамилия — Баханкова).

Любовь Баханкова
Любовь Баханкова

Следует отметить, что Баханкова в России известна многочисленными ролями в мелодрамах. В частности, она играла главные роли в мелодраме "Андрейка" (Маша Шилина), в картинах "Пенелопа" (Елена Бердяева), "Нинкина любовь" (Нина Федорцова), "Не в ребятах счастья" (Диана) и "Братские узы" (Ксюша Лапшина).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украину не пустили популярную российскую певицу Mary Gu, которая давала концерты в оккупированном Россией украинском Крыму. Попасть в нашу страну певица пыталась из Турции.

Теги:
#Россия #Актриса #ГПСУ #Запрет на въезд в Украину
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