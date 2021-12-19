"Нехай щастить!": в Украину не пустили еще одну российскую актрису, незаконно посещавшую Крым (фото)
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Кроме того, россиянка получила запрет на въезд сроком на три года
В Украину не пустили российскую актрису Любовь Баханкову, незаконно посещавшую временно оккупированный Крым.
Как сообщил пресс-центр Госпогранслужбы, россиянка прибыла в нашу страну рейсом из Варшавы и намеревалась здесь принять участие в съемках фильма.
Пограничники аэропорта "Киев" установили, что Баханкова незаконно посещала оккупированный Россией украинский полуостров Крым. Это и послужило причиной того, что ей отказали во въезде и запретили приезжать в Украину в ближайшие три года.
В то же время в российских СМИ уточнили, что запрет на въезд в нашу страну получила актриса Любовь Резина (девичья фамилия — Баханкова).
Следует отметить, что Баханкова в России известна многочисленными ролями в мелодрамах. В частности, она играла главные роли в мелодраме "Андрейка" (Маша Шилина), в картинах "Пенелопа" (Елена Бердяева), "Нинкина любовь" (Нина Федорцова), "Не в ребятах счастья" (Диана) и "Братские узы" (Ксюша Лапшина).
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украину не пустили популярную российскую певицу Mary Gu, которая давала концерты в оккупированном Россией украинском Крыму. Попасть в нашу страну певица пыталась из Турции.
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