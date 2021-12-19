"Нехай щастить!": в Україну не пустили ще одну російську акторку, яка незаконно відвідувала Крим (фото)

Крім того, росіянка отримала заборону на в'їзд терміном на три роки

До України не пустили російську акторку Любов Баханкову, яка незаконно відвідувала тимчасово окупований Крим.

Як повідомив пресцентр Держприкордонслужби, росіянка прибула до нашої країни рейсом з Варшави та мала намір тут взяти участь у зйомках фільму.

Прикордонники аеропорту "Київ" встановили, що Баханкова у незаконний спосіб відвідувала окупований Росією український півострів Крим. Це і послужило причиною того, що їй відмовили у в’їзді та заборонили приїжджати в Україну найближчі три роки.

Водночас в російських ЗМІ уточнили, що заборону на в’їзд у нашу країну отримала акторка Любов Рєзіна (дівоче прізивще — Баханкова).

Любов Баханкова

Варто зазначити, що Баханкова у Росії відома численними ролями у мелодрамах. Зокрема, вона мала головні ролі у мелодрамі "Андрійка" (Маша Шиліна), в картинах "Пенелопа" (Олена Бердяєва) та "Нінкіне кохання" (Ніна Федорцова), "Не в хлопцях щастя" (Діана) та "Братські узи" (Ксюша Лапшина).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україну не пустили популярну російську співачку Mary Gu, яка давала концерти в окупованому Росією українському Криму. Потрапити в нашу країну співачка намагалася з Туреччини.