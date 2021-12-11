Популярну російську співачку не пустили до України: всі подробиці

28-річна Mary Gu незаконно відвідувала окупований РФ Кримський півострів

Виконавиці Марії Гусаровій, більш відомій як Mary Gu, заборонили в’їзд в Україну на три роки у зв’язку з незаконним відвідуванням захопленого Росією Криму.

Про це повідомляється на сайті Держприкордонслужби України. Наголошується, що заборонили в’їзд в Україну також організатору виступів співаків, який прилетів разом із Гусаровою до Києва зі Стамбула (Туреччина).

Росіяни планували потрапити на проведення концерту в українській столиці. У себе в Інстаграмі Mary Gu повідомила, що квитки на концерт, який мав відбутися у п’ятницю, 10 грудня, залишаться дійсними на іншу дату або повернуті у повному обсязі.

Що відомо про російську співачку Mary Gu

Марія Гусарова викладала до мережі кавери на популярні пісні. Брала участь у кастингу до групи SEREBRO та у прослуховуваннях на російському телешоу "Голос", але зазнала невдачі. Проривним для Mary Gu став кавер на пісню ЛСП "Безумие". У 2021 році сингл співачки "Не влюбляйся" став платиновим.

Нагадаємо, що у жовтні 2021 року заборонили в’їзд в Україну російській співачці Пелагеї. В окупованому Росією Криму артистка цього літа брала участь у фестивалі КВК. Там же був помічений і пропутинський продюсер та медіаменеджер Костянтин Ернст.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український продюсер Ігор Кондратюк створив петицію із проханням заборонити російським артистам гастролі в Україні. Вона зібрала необхідні 25 тисяч голосів. Пізніше сам шоумен в інтерв’ю "Телеграфу" різко висловився про управління державою Зеленським.