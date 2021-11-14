Телеведучий Ігор Кондратюк: Найсумніше для України, що може бути – другий термін правління Зеленського
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Продюсер та шоумен оцінив здібності президента у сфері держуправління.
Телеведучий Ігор Кондратюк, який нещодавно звертався до президента Володимира Зеленського з петицією про заборону гастролей російських артистів в Україні, різко висловився про його управління державою.
Про це він розповів в інтерв’ю "Телеграфу".
Кондратюк сказав, що проблеми в Україні після того, як Зеленський обійняв свою посаду, були прогнозовані. Він нагадав, що творчість президента до виборів не була пов’язана з держуправлінням, не займався розв'язанням соціальних питань, не працював у справжній політиці. Також він не був відомий як волонтер. Його переживань за долю країни не було видно.
Зайнявши посаду, він не змінився, вважає Кондратюк. І українцям ще довго доведеться жити із наслідками рішень президента. Також телеведучий пов’язав два факти – обрання Зеленського та відмову українців від вакцинації. Імовірність другого терміну президента він оцінив як похмуру перспективу. Кондратюк вважає, що "розгрібати" знадобиться ще більше.
Повне інтерв’ю з телеведучим читайте на засланні: Наш "мудрий народ" спершу обирає Зеленського, а потім не хоче вакцинуватися, – Ігор Кондратюк
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