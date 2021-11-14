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Телеведучий Ігор Кондратюк: Найсумніше для України, що може бути – другий термін правління Зеленського

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Володимир Зеленський та Ігор Кондратюк Новина оновлена 14 листопада 2021, 11:44
Володимир Зеленський та Ігор Кондратюк

Продюсер та шоумен оцінив здібності президента у сфері держуправління.

Телеведучий Ігор Кондратюк, який нещодавно звертався до президента Володимира Зеленського з петицією про заборону гастролей російських артистів в Україні, різко висловився про його управління державою.

Про це він розповів в інтерв’ю "Телеграфу".

Кондратюк сказав, що проблеми в Україні після того, як Зеленський обійняв свою посаду, були прогнозовані. Він нагадав, що творчість президента до виборів не була пов’язана з держуправлінням, не займався розв'язанням соціальних питань, не працював у справжній політиці. Також він не був відомий як волонтер. Його переживань за долю країни не було видно.

Зайнявши посаду, він не змінився, вважає Кондратюк. І українцям ще довго доведеться жити із наслідками рішень президента. Також телеведучий пов’язав два факти – обрання Зеленського та відмову українців від вакцинації. Імовірність другого терміну президента він оцінив як похмуру перспективу. Кондратюк вважає, що "розгрібати" знадобиться ще більше.

Повне інтерв’ю з телеведучим читайте на засланні: Наш "мудрий народ" спершу обирає Зеленського, а потім не хоче вакцинуватися, – Ігор Кондратюк

Теги:
#Президент #Володимир Зеленський #Ігор Кондратюк
Ігор Кондратюк
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