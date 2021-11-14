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Телеведующий Игорь Кондратюк: Самое унылое для Украины, что может быть – второй срок правления Зеленского

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Владимир Зеленский и Игорь Кондратюк Новость обновлена 14 ноября 2021, 11:44
Владимир Зеленский и Игорь Кондратюк

Продюсер и шоумен оценил способности президента в сфере госуправления.

Телеведущий Игорь Кондратюк, который недавно обращался к президенту Владимиру Зеленскому с петицией о запрете гастролей российских артистов в Украине, резко высказался о его управлении государством. 

Об этом он рассказал в интервью "Телеграфу".

Кондратюк сказал, что проблемы в Украине после того как Зеленский занял свой пост, были прогнозируемы. Он напомнил, что творчество президента до выборов не было связано с госуправлением, он не занимался решением социальных вопросов, не работал в настоящей политике. Также он не был известен как волонтер. Его переживаний за судьбу страны не было видно.

Заняв пост он не изменился, считает Кондратюк. И украинцам еще долго придется жить с последствиями решений президента. Также телеведущий связал два факта — избрание Зеленского и отказ украинцев от вакцинации. Вероятность второго срока президента он оценил как унылую перспективу. Кондратюк считает, что "разгребать" понадобится еще больше.

Полное интервью с телеведущим читайте по ссылке: Наш "мудрый народ" сперва выбирает Зеленского, а потом не хочет вакцинироваться, – Игорь Кондратюк

Теги:
#Президент #Владимир Зеленский #Игорь Кондратюк
Игорь Кондратюк
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