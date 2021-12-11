Популярную российскую певицу не пустили в Украину: все подробности

28-летняя Mary Gu незаконно посещала оккупированный РФ Крымский полуостров

Исполнительнице Марии Гусаровой, более известной как Mary Gu, запретили въезд в Украину на три года в связи с незаконным посещением захваченного Россией Крыма.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины. Отмечается, что запретили въезд в Украину также организатору выступлений певцов, который прилетел вместе с Гусаровой в Киев из Стамбула (Турция).

Россияне планировали попасть на проведение концерта в украинской столице. У себя в Инстаграме Mary Gu сообщила, что билеты на концерт, который должен был состояться в пятницу, 10 декабря, останутся действительны на другую дату или возвратны в полном объеме.

Что известно о российской певице Mary Gu

Мария Гусарова выкладывала в сеть каверы на популярные песни. Участвовала в кастинге в группу SEREBRO и в прослушиваниях на российском телешоу "Голос", но потерпела неудачу. Прорывным для Mary Gu стал кавер на песню ЛСП "Безумие". В 2021 году сингл певицы "Не влюбляйся" стал платиновым.

Напомним, что в октябре 2021 года запретили въезд в Украину российской певице Пелагее. В оккупированном Россией Крыму артистка этим летом принимала участие в фестивале КВН. Там же был замечен и пропутинский продюсер и медиаменеджер Константин Эрнст.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский продюсер Игорь Кондратюк создал петицию с просьбой запретить российским артистам гастроли в Украине. Она собрала необходимые 25 тысяч голосов. Позже сам шоумен в интервью "Телеграфу" резко высказался об управлении государством Зеленским.