Стал знаменитым: пьяный россиянин разбил 18 авто в Москве (видео момента)

Виновник инцидента истошно кричал и неадекватно себя вел после ДТП

Во вторник, 21 декабря, вероятно пьяный мужчина на минивэне разбил сразу 18 автомобилей на одной из окружных в Москве.

Видео с места событий публикуют местные каналы в сети, сообщает "Телеграф".

Как пишет SHOT, инцидент случился на пересечении Третьего транспортного кольца (ТТК) с Кутузовским проспектом. Как видно на карте пробок, после аварии оно оказалось практически парализовано:

Место ДТП на карте Москвы

Вот как выглядят последствия ДТП с воздуха:

Последствия ДТП на ТТК в Москве

Виновником аварии называют 34-летнего водителя минивэна GMC Savana Explorer Павла Середнева, который является сыном 57-летнего московского бизнесмена Константина Середнева.

Павел Середнев

Судя по видео момента ДТП, его авто просто таранило другие.

Как говорят очевидцы, после аварии мужчина вышел из авто, стал истошно кричать и утверждать, что "наконец-то стал знаменитым".

У Середнева очевидцы увидели признаки наркотического опьянения. Сам он после ДТП странно отвечал на вопросы и признался, что пьяный.

Как сообщал "Телеграф", накануне женщина с признаками наркотического опьянения угнала яхту в Одессе и устроила на ней ДТП.