Укр

Стал знаменитым: пьяный россиянин разбил 18 авто в Москве (видео момента)

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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В аварии чудом никто не пострадал Новость обновлена 21 декабря 2021, 11:25
В аварии чудом никто не пострадал

Виновник инцидента истошно кричал и неадекватно себя вел после ДТП

Во вторник, 21 декабря, вероятно пьяный мужчина на минивэне разбил сразу 18 автомобилей на одной из окружных в Москве.

Видео с места событий публикуют местные каналы в сети, сообщает "Телеграф".

Как пишет SHOT, инцидент случился на пересечении Третьего транспортного кольца (ТТК) с Кутузовским проспектом. Как видно на карте пробок, после аварии оно оказалось практически парализовано:

Место ДТП на карте Москвы
Место ДТП на карте Москвы

Вот как выглядят последствия ДТП с воздуха:

Последствия ДТП на ТТК в Москве
Последствия ДТП на ТТК в Москве

Виновником аварии называют 34-летнего водителя минивэна GMC Savana Explorer Павла Середнева, который является сыном 57-летнего московского бизнесмена Константина Середнева.

Павел Середнев
Павел Середнев

Судя по видео момента ДТП, его авто просто таранило другие.

Как говорят очевидцы, после аварии мужчина вышел из авто, стал истошно кричать и утверждать, что "наконец-то стал знаменитым".

У Середнева очевидцы увидели признаки наркотического опьянения. Сам он после ДТП странно отвечал на вопросы и признался, что пьяный.

Как сообщал "Телеграф", накануне женщина с признаками наркотического опьянения угнала яхту в Одессе и устроила на ней ДТП.

Теги:
#ДТП #Москва #Россия
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