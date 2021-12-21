Стал знаменитым: пьяный россиянин разбил 18 авто в Москве (видео момента)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 197
Виновник инцидента истошно кричал и неадекватно себя вел после ДТП
Во вторник, 21 декабря, вероятно пьяный мужчина на минивэне разбил сразу 18 автомобилей на одной из окружных в Москве.
Видео с места событий публикуют местные каналы в сети, сообщает "Телеграф".
Как пишет SHOT, инцидент случился на пересечении Третьего транспортного кольца (ТТК) с Кутузовским проспектом. Как видно на карте пробок, после аварии оно оказалось практически парализовано:
Вот как выглядят последствия ДТП с воздуха:
Виновником аварии называют 34-летнего водителя минивэна GMC Savana Explorer Павла Середнева, который является сыном 57-летнего московского бизнесмена Константина Середнева.
Судя по видео момента ДТП, его авто просто таранило другие.
Как говорят очевидцы, после аварии мужчина вышел из авто, стал истошно кричать и утверждать, что "наконец-то стал знаменитым".
У Середнева очевидцы увидели признаки наркотического опьянения. Сам он после ДТП странно отвечал на вопросы и признался, что пьяный.
Как сообщал "Телеграф", накануне женщина с признаками наркотического опьянения угнала яхту в Одессе и устроила на ней ДТП.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-