Став знаменитим: п’яний росіянин розбив 18 авто у Москві (відео моменту)

Винуватець інциденту несамовито кричав і неадекватно поводився після ДТП

У вівторок, 21 грудня, ймовірно, п’яний чоловік на мінівені розбив відразу 18 автомобілів на одній з окружних у Москві.

Відео з місця подій публікують місцеві канали у мережі, повідомляє "Телеграф".

Як пише SHOT, інцидент трапився на перетині Третього транспортного кільця (ТТК) із Кутузовським проспектом. Як видно на карті пробок, після аварії воно виявилося практично паралізованим:

Місце ДТП на карті Москви

Ось як виглядають наслідки ДТП із повітря:

Наслідки ДТП на ТТК у Москві

Винуватцем аварії називають 34-річного водія мінівена GMC Savana Explorer Павла Середньова, який є сином 57-річного московського бізнесмена Костянтина Середньова.

Павло Середньов

Судячи з відео моменту ДТП, його авто просто таранило інші.

Як кажуть очевидці, після аварії чоловік вийшов з авто, почав несамовито кричати і стверджувати, що "нарешті став знаменитим".

У Середньова очевидці побачили ознаки наркотичного сп’яніння. Сам він після ДТП дивно відповідав на запитання та зізнався, що п’яний.

Як повідомляв "Телеграф", напередодні жінка з ознаками наркотичного сп’яніння викрала яхту в Одесі та влаштувала на ній ДТП.