Став знаменитим: п’яний росіянин розбив 18 авто у Москві (відео моменту)
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Винуватець інциденту несамовито кричав і неадекватно поводився після ДТП
У вівторок, 21 грудня, ймовірно, п’яний чоловік на мінівені розбив відразу 18 автомобілів на одній з окружних у Москві.
Відео з місця подій публікують місцеві канали у мережі, повідомляє "Телеграф".
Як пише SHOT, інцидент трапився на перетині Третього транспортного кільця (ТТК) із Кутузовським проспектом. Як видно на карті пробок, після аварії воно виявилося практично паралізованим:
Ось як виглядають наслідки ДТП із повітря:
Винуватцем аварії називають 34-річного водія мінівена GMC Savana Explorer Павла Середньова, який є сином 57-річного московського бізнесмена Костянтина Середньова.
Судячи з відео моменту ДТП, його авто просто таранило інші.
Як кажуть очевидці, після аварії чоловік вийшов з авто, почав несамовито кричати і стверджувати, що "нарешті став знаменитим".
У Середньова очевидці побачили ознаки наркотичного сп’яніння. Сам він після ДТП дивно відповідав на запитання та зізнався, що п’яний.
Як повідомляв "Телеграф", напередодні жінка з ознаками наркотичного сп’яніння викрала яхту в Одесі та влаштувала на ній ДТП.
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