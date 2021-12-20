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Жінка під речовинами викрала яхту в Одесі та влаштувала аварію, намагаючись потрапити у Миколаїв (фото)

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Відплисти в неї далеко не вийшло Новина оновлена 20 грудня 2021, 18:47
Відплисти в неї далеко не вийшло

Раніше жінка вже двічі за рік залучалася за п’яне водіння

В Одесі молода жінка викрала з морського вокзалу яхту та запливла на ній на бетонну огорожу, намагаючись потрапити до Миколаєва.

Про це 20 грудня повідомляє прес-служба патрульної поліції.

Зазначається, що власник яхти повідомив про викрадення, судна не було на його звичайному місці біля причалу. На місце прибули патрульні та берегова охорона, які в ході дослідження місцевості виявили його біля бетонної огорожі, через яку яхта намагалася пропливти.

Судно зазнало пошкоджень
Судно зазнало пошкоджень

На борту виявили 25-річну жінку із ознаками наркотичного сп’яніння, яка заявила, що хотіла потрапити до Миколаєва.

З’ясувалося, що вона перебуває у розшуку та за останній рік на неї двічі складали протоколи про керування транспортними засобами у стані сп’яніння.

За фактом інциденту склали ще один протокол за ч.3 ст. 130 КУпАП.

Так виглядає любителька водити напідпитку
Так виглядає любителька водити напідпитку

Варто зауважити, що між Одесою та Миколаєвом всього 130 км відстані, і з одного міста в інше дійсно можна легко доплисти по воді, якщо бути спроможним керувати транспортними засобами.

Як повідомляв "Телеграф", раніше депутат у Чернігівській області на смерть збив велосипедиста та влаштував ще одну ДТП, намагаючись втекти.

Теги:
#Одеса #ДТП
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