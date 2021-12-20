Жінка під речовинами викрала яхту в Одесі та влаштувала аварію, намагаючись потрапити у Миколаїв (фото)
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Раніше жінка вже двічі за рік залучалася за п’яне водіння
В Одесі молода жінка викрала з морського вокзалу яхту та запливла на ній на бетонну огорожу, намагаючись потрапити до Миколаєва.
Про це 20 грудня повідомляє прес-служба патрульної поліції.
Зазначається, що власник яхти повідомив про викрадення, судна не було на його звичайному місці біля причалу. На місце прибули патрульні та берегова охорона, які в ході дослідження місцевості виявили його біля бетонної огорожі, через яку яхта намагалася пропливти.
На борту виявили 25-річну жінку із ознаками наркотичного сп’яніння, яка заявила, що хотіла потрапити до Миколаєва.
З’ясувалося, що вона перебуває у розшуку та за останній рік на неї двічі складали протоколи про керування транспортними засобами у стані сп’яніння.
За фактом інциденту склали ще один протокол за ч.3 ст. 130 КУпАП.
Варто зауважити, що між Одесою та Миколаєвом всього 130 км відстані, і з одного міста в інше дійсно можна легко доплисти по воді, якщо бути спроможним керувати транспортними засобами.
Як повідомляв "Телеграф", раніше депутат у Чернігівській області на смерть збив велосипедиста та влаштував ще одну ДТП, намагаючись втекти.
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