Укр

Женщина под веществами угнала яхту в Одессе и устроила аварию, пытаясь уплыть в Николаев (фото)

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Уплыть у нее далеко не получилось Новость обновлена 20 декабря 2021, 18:47
Уплыть у нее далеко не получилось

Ранее женщина уже дважды за год привлекалась за пьяное вождение

В Одессе молодая женщина угнала с морского вокзала яхту и заплыла на ней на бетонное ограждение, пытаясь попасть в Николаев.

Об этом 20 декабря информирует пресс-служба патрульной полиции

Отмечается, что владелец яхты сообщил об угоне, — судно не обнаружилось на его обычном месте у причала. На место прибыли патрульные и береговая охрана, которые в ходе исследования местности обнаружили пропажу у бетонного ограждения, через которое яхта пыталась проплыть.

Судно получило повреждение
Судно получило повреждение

На борту обнаружили 25-летнюю женщину с признаками наркотического опьянения, которая заявила, что хотела попасть в Николаев.

Выяснилось, что она находится в розыске и за последний год на нее дважды составляли протоколы об управлении транспортными средствами в состоянии опьянения.

По факту инцидента составили еще один протокол по ч.3 ст. 130 КУпАП.

Так выглядит любительница водить навеселе
Так выглядит любительница водить навеселе

Стоит заметить, что между Одессой и Николаевом всего 130 км расстояния, и из одного города в другой действительно можно легко доплыть по воде, если быть в состоянии управлять транспортными средствами.

Как сообщал "Телеграф", ранее депутат в Черниговской области насмерть сбил велосипедиста и устроил еще одно ДТП, пытаясь скрыться.

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#Одесса #ДТП
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