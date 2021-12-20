Женщина под веществами угнала яхту в Одессе и устроила аварию, пытаясь уплыть в Николаев (фото)

Ранее женщина уже дважды за год привлекалась за пьяное вождение

В Одессе молодая женщина угнала с морского вокзала яхту и заплыла на ней на бетонное ограждение, пытаясь попасть в Николаев.

Об этом 20 декабря информирует пресс-служба патрульной полиции

Отмечается, что владелец яхты сообщил об угоне, — судно не обнаружилось на его обычном месте у причала. На место прибыли патрульные и береговая охрана, которые в ходе исследования местности обнаружили пропажу у бетонного ограждения, через которое яхта пыталась проплыть.

Судно получило повреждение

На борту обнаружили 25-летнюю женщину с признаками наркотического опьянения, которая заявила, что хотела попасть в Николаев.

Выяснилось, что она находится в розыске и за последний год на нее дважды составляли протоколы об управлении транспортными средствами в состоянии опьянения.

По факту инцидента составили еще один протокол по ч.3 ст. 130 КУпАП.

Так выглядит любительница водить навеселе

Стоит заметить, что между Одессой и Николаевом всего 130 км расстояния, и из одного города в другой действительно можно легко доплыть по воде, если быть в состоянии управлять транспортными средствами.

Как сообщал "Телеграф", ранее депутат в Черниговской области насмерть сбил велосипедиста и устроил еще одно ДТП, пытаясь скрыться.