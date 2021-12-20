Женщина под веществами угнала яхту в Одессе и устроила аварию, пытаясь уплыть в Николаев (фото)
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Ранее женщина уже дважды за год привлекалась за пьяное вождение
В Одессе молодая женщина угнала с морского вокзала яхту и заплыла на ней на бетонное ограждение, пытаясь попасть в Николаев.
Об этом 20 декабря информирует пресс-служба патрульной полиции
Отмечается, что владелец яхты сообщил об угоне, — судно не обнаружилось на его обычном месте у причала. На место прибыли патрульные и береговая охрана, которые в ходе исследования местности обнаружили пропажу у бетонного ограждения, через которое яхта пыталась проплыть.
На борту обнаружили 25-летнюю женщину с признаками наркотического опьянения, которая заявила, что хотела попасть в Николаев.
Выяснилось, что она находится в розыске и за последний год на нее дважды составляли протоколы об управлении транспортными средствами в состоянии опьянения.
По факту инцидента составили еще один протокол по ч.3 ст. 130 КУпАП.
Стоит заметить, что между Одессой и Николаевом всего 130 км расстояния, и из одного города в другой действительно можно легко доплыть по воде, если быть в состоянии управлять транспортными средствами.
Как сообщал "Телеграф", ранее депутат в Черниговской области насмерть сбил велосипедиста и устроил еще одно ДТП, пытаясь скрыться.
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