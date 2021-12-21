В России загорелся крупный гипермаркет: фото и видео с места впечатляют

В возникновении пожара подозревают поджог

В российском городе Томск вспыхнул один из самых больших гипермаркетов "Лента", расположенный на улице Елизаровых.

Как сообщают здешние СМИ, информация о возникновении пожара в здании магазина поступила к специалистам пожарноспасательной службы МЧС России во вторник, 21 декабря, около 15 часов.

Согласно предварительной информации, там вспыхнули стеллажи с товарами, а затем начала взрываться новогодняя пиротехника и баллоны с углекислым газом.

На месте происшествия работают 24 спецавтомобиля и 80 бойцов Службы спасения, которые успели эвакуировать из помещений около 200 человек.

Все подъезды к гипермаркету были перекрыты. Из-за сильной задымленности территории прохожих, двигающихся в направлении улицы Елизаровых, призывают обойти потенциально опасный участок другим путем.

Только за час огонь успел распространиться на 5 тысяч квадратных метров здания. Крыша гипермаркета к этому времени уже обрушилась.

По словам одной из работниц магазина известно, что причиной пожара стал поджог: неизвестный мужчина облил товары легковоспламеняющейся жидкостью и скрылся. Возгорание сразу же попытались самостоятельно ликвидировать сотрудники "Ленты", однако тщетно, огонь быстро распространялся по "сухим товарам" и включилась пожарная сигнализация.

Напомним, как на территории российского завода имени Свердлова в Дзержинске произошла серия из четырех взрывов, после чего в помещениях здания возник масштабный пожар.