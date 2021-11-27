На печально известном российском заводе взрывы и пожар, есть пострадавшие (видео)

Двоих человек госпитализировали с травмами

В российском Дзержинске, что в Нижегородской области, на известном заводе имени Свердлова прогремела серия взрывов, после чего начался масштабный пожар. Часть города накрыл столб дыма.

Как сообщает Telegram-канал Ni Mash, чрезвычайное происшествие произошло около 9 утра в субботу, 27 ноября.

По сообщениям очевидцев, вначале со стороны завода раздались два взрыва. Сразу после этого началась эвакуация сотрудников предприятия и соседнего завода "Кристалл". Над территорией навис черный столб дыма.

Затем, прогремело еще два взрыва и стало известно о двух пострадавших. По предварительной информации, травмы получили женщины. Состояние их здоровья оценивают как средней тяжести.

Серия из четырех взрывов переросла в масштабный пожар. На заводе Свердлова огонь распространился на 900 квадратов и, вполне вероятно, такая площадь возгорания далеко не предел.

Известно, что территорию предприятия оцепили. На месте работают пожарные бригады, машины скорой и правоохранительные органы. Ликвидацией возгорания занимается собственное подразделение закрытого предприятия.

Также сообщается, что взрывы повлекшие пожар на дзержинском заводе произошли в цеху по производству ацетона. Здание цеха частично обрушилось.

Стоит отметить, что завод имени Свердлова в российском Дзержинске специализируется на изготовлении боеприпасов. Доля оборонной продукции РФ в производстве завода составляет около 30%. Многие помнят предприятие из-за трагедии, случившейся там в конце августа 2018 года. Тогда, по данным из открытых источников, на заводе произошел взрыв при подготовке к уничтожению противотанковых мин. В тот день, 31 августа, погибло 5 человек, а еще 4 получили травмы различной степени тяжести.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в России 25 ноября в результате аварии на шахте "Листвяжная" погибли десятки человек. Рабочих в тот день вывели на смену несмотря на превышение уровня метана. Российский Следком возбудил уголовное дело из-за нарушений требований безопасности.