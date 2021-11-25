На шахте в России погибли горняки: их заставили работать, несмотря на угрозу (видео)

Точное количество погибших не называется, поскольку часть шахтеров все еще заблокированы под землей.

В результате пожара в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области России погибли горняки. Известно минимум об шести смертельных случаях, судьба еще 48 человек неизвестна.

Об этом сообщает Интерфакс.

Что произошло

Утром 25 ноября на шахте начался пожар из-за возгорания угольной пыли в вентиляции. Началось задымление на глубине 250 метров. Часть шахтеров эвакуировали. В результате от отравления угарным газом пострадали 45 человек. Сообщается также, что в шахте произошел взрыв. Родственников не пускают к шахте, сообщается, что перед началом работ был превышен уровень метана, но горняков все равно отправили под землю.

Последствия трагедии

На шахте после инцидента работают военизированные горноспасательные отряды. Они занимаются эвакуацией пострадавших. Всего вывели 236 человек. Еще 48 (по данным из других источников 49) горняков без связи с внешним миром под землей. Подтверждена смерть одного шахтера. Его тело все еще не достали. Двое из более чем 40 пострадавших — в тяжелом состоянии. В соцсетях сообщают, что количество погибших увеличилось до 11. По другим данным — погибли шестеро.

ОБНОВЛЕНО: По последним данным гибель шести горняков подтверждена официально. В тяжелом состоянии 4 из более 40 пострадавших. С теми, кто до сих пор под землей связи нет, они в двух дальних штреках.

Следком России возбудил уголовное дело по факту нарушения безопасности, повлекшего смерть человека.

Ранее "Телеграф" писал про аварию на шахте в оккупированной Луганщине — оборвалась клеть с горняками при подъеме на поверхность.