На шахті у Росії загинули гірники: їх змусили працювати, попри загрозу (відео)

Точна кількість загиблих не називається, оскільки частина шахтарів все ще заблокована під землею.

Внаслідок пожежі в шахті "Листвяжна" в Кемеровській області Росії загинули гірники. Відомо мінімум про шість смертельних випадків, доля ще 48 людей невідома.

Про це повідомляє Інтерфакс.

Що сталося

Вранці 25 листопада на шахті розпочалася пожежа через загоряння вугільного пилу у вентиляції. Почалося задимлення на глибині 250 метрів. Частину шахтарів евакуювали. В результаті від отруєння чадним газом постраждали 45 людей. Повідомляється також, що у шахті стався вибух. Родичів не пускають до шахти, повідомляється, що перед початком робіт було перевищено рівень метану, але гірників все одно відправили під землю.

Наслідки трагедії

На шахті після інциденту працюють воєнізовані рятувальні загони. Вони займаються евакуацією постраждалих. Усього вивели 236 людей. Ще 48 (за даними інших джерел 49) гірників без зв’язку із зовнішнім світом під землею. Підтверджено смерть одного шахтаря. Його тіло досі не дістали. Двоє із понад 40 постраждалих — у тяжкому стані. У соцмережах повідомляють, що кількість загиблих збільшилася до 11. За іншими даними, загинули шестеро.

ОНОВЛЕНО: За останніми даними загибель шістьох гірників підтверджена офіційно. У важкому стані 4 з-понад 40 постраждалих. З тими, хто досі під землею звʼязку немає — вони у двох дальніх штреках.

Слідком Росії порушив кримінальну справу за фактом порушення безпеки, яке спричинило смерть людини.

Раніше "Телеграф" писав про аварію на шахті в окупованій Луганщині — обірвалася кліть із гірниками під час підйому на поверхню.