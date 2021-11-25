На шахті в Росії вибух та пожежа постраждали десятки гірників (фото)

Інцидент стався у Кемеровській області на шахті "Листяжна" у місті Білово.

У цій шахті видобувають вугілля. Під землею під час вибуху та подальшого задимлення перебували 287 шахтарів. Госпіталізовано щонайменше 20 осіб. Кількість постраждалих наближається до 40. Факт задимлення підтверджують у видобувній компанії та місцеві правоохоронці.

Прокуратура регіону розпочала перевірку заходів безпеки на шахті.

Інцидент стався на шахті о 8.30 за місцевим часом (за Києвом — 3.30) біля смт Грамотеїнський. Задимленню передував вибух, повідомляють у соцмережах.

Також є дані, що з 29 госпіталізованих – п’ятеро у тяжкому стані. В усіх 40 постраждалих діагностовано отруєння продуктами горіння. Фото надання допомоги гірникам опублікував Телеграм-канал Mash.

Медики перевіряють стан здоров’я гірників

На місці працюють медики та співробітники МСЧ Росії

На місці окрім правоохоронців працює воєнізований гірничорятувальний загін. Вони евакуювали і постраждалих та інших гірників із шахти на поверхню. Частина шахтарів все ще перебуває під землею.

Раніше "Телеграф" писав про дві трагедії, що сталися в українських шахтах. У липні вибух стався на Донеччині на шахті шахтоуправління "Покровське". Тоді загинули щонайменше шість гірників.

У вересні на Луганщині, в окупованій бойовиками частині, у шахті обірвався трос кліті з шахтарями. Повідомлялося про дев’ятьох загиблих — кліть не доїхала до поверхні кілька сотень метрів.