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На шахті в Росії вибух та пожежа постраждали десятки гірників (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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На вугільній шахті на зміні було понад 280 гірників. Новина оновлена 25 листопада 2021, 07:42
На вугільній шахті на зміні було понад 280 гірників.

Інцидент стався у Кемеровській області на шахті "Листяжна" у місті Білово.

У цій шахті видобувають вугілля. Під землею під час вибуху та подальшого задимлення перебували 287 шахтарів. Госпіталізовано щонайменше 20 осіб. Кількість постраждалих наближається до 40. Факт задимлення підтверджують у видобувній компанії та місцеві правоохоронці.

Прокуратура регіону розпочала перевірку заходів безпеки на шахті.

Інцидент стався на шахті о 8.30 за місцевим часом (за Києвом — 3.30) біля смт Грамотеїнський. Задимленню передував вибух, повідомляють у соцмережах.

Також є дані, що з 29 госпіталізованих – п’ятеро у тяжкому стані. В усіх 40 постраждалих діагностовано отруєння продуктами горіння. Фото надання допомоги гірникам опублікував Телеграм-канал Mash.

Медики перевіряють стан здоров’я гірників
Медики перевіряють стан здоров’я гірників
На місці працюють медики та співробітники МСЧ Росії
На місці працюють медики та співробітники МСЧ Росії

На місці окрім правоохоронців працює воєнізований гірничорятувальний загін. Вони евакуювали і постраждалих та інших гірників із шахти на поверхню. Частина шахтарів все ще перебуває під землею.

Раніше "Телеграф" писав про дві трагедії, що сталися в українських шахтах. У липні вибух стався на Донеччині на шахті шахтоуправління "Покровське". Тоді загинули щонайменше шість гірників.

У вересні на Луганщині, в окупованій бойовиками частині, у шахті обірвався трос кліті з шахтарями. Повідомлялося про дев’ятьох загиблих — кліть не доїхала до поверхні кілька сотень метрів.

Теги:
#Росія #Шахта #Аварія #Кемеровська область
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