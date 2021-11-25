На шахті в Росії вибух та пожежа постраждали десятки гірників (фото)
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Інцидент стався у Кемеровській області на шахті "Листяжна" у місті Білово.
У цій шахті видобувають вугілля. Під землею під час вибуху та подальшого задимлення перебували 287 шахтарів. Госпіталізовано щонайменше 20 осіб. Кількість постраждалих наближається до 40. Факт задимлення підтверджують у видобувній компанії та місцеві правоохоронці.
Прокуратура регіону розпочала перевірку заходів безпеки на шахті.
Інцидент стався на шахті о 8.30 за місцевим часом (за Києвом — 3.30) біля смт Грамотеїнський. Задимленню передував вибух, повідомляють у соцмережах.
Також є дані, що з 29 госпіталізованих – п’ятеро у тяжкому стані. В усіх 40 постраждалих діагностовано отруєння продуктами горіння. Фото надання допомоги гірникам опублікував Телеграм-канал Mash.
На місці окрім правоохоронців працює воєнізований гірничорятувальний загін. Вони евакуювали і постраждалих та інших гірників із шахти на поверхню. Частина шахтарів все ще перебуває під землею.
Раніше "Телеграф" писав про дві трагедії, що сталися в українських шахтах. У липні вибух стався на Донеччині на шахті шахтоуправління "Покровське". Тоді загинули щонайменше шість гірників.
У вересні на Луганщині, в окупованій бойовиками частині, у шахті обірвався трос кліті з шахтарями. Повідомлялося про дев’ятьох загиблих — кліть не доїхала до поверхні кілька сотень метрів.
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