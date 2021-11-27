На сумнозвісному російському заводі вибухи та пожежа, є постраждалі (відео)

Двох людей госпіталізували із травмами

У російському Дзержинську, що в Нижньогородській області, на відомому заводі імені Свердлова пролунала серія вибухів, після чого почалася масштабна пожежа. Частину міста накрив стовп диму.

Як повідомляє Telegram-канал Ni Mash, надзвичайна подія сталася близько 9-ї ранку в суботу, 27 листопада.

За повідомленнями очевидців, спочатку з боку заводу пролунали два вибухи. Відразу після цього розпочалася евакуація співробітників підприємства та сусіднього заводу "Кристал". Над територією навис чорний стовп диму.

Потім пролунало ще два вибухи і стало відомо про двох постраждалих. За попередньою інформацією, травми отримали жінки. Стан їхнього здоров’я оцінюють як середньої тяжкості.

Серія з чотирьох вибухів переросла у масштабну пожежу. На заводі Свердлова вогонь поширився на 900 квадратів і, ймовірно, така площа займання далеко не межа.

Відомо, що територію підприємства оточили. На місці працюють пожежні бригади, машини швидкої та правоохоронні органи. Ліквідацією займання проводить власний підрозділ закритого підприємства.

Також повідомляється, що вибухи, що спричинили пожежу на дзержинському заводі, сталися в цеху з виробництва ацетону. Будівля цеху частково обрушилася.

Варто зазначити, що завод імені Свердлова в Дзержинську спеціалізується на виготовленні боєприпасів. Частка оборонної продукції РФ на виробництві заводу становить близько 30%. Багато хто пам’ятає підприємство через трагедію, що трапилася там наприкінці серпня 2018 року. Тоді, за даними з відкритих джерел, на заводі стався вибух під час підготовки до знищення протитанкових мін. Того дня, 31 серпня, загинуло 5 людей, а ще 4 зазнали травм різного ступеня тяжкості.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Росії 25 листопада внаслідок аварії на шахті "Листяжна" загинули десятки людей. Робітників того дня вивели на зміну попри перевищення рівня метану. Російський Слідком порушив кримінальну справу через порушення вимог безпеки.