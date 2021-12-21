У Росії спалахнув великий гіпермаркет: фото і відео з місця вражають

У виникненні пожежі підозрюють підпал

У російському місті Томськ спалахнув один з найбільших супермаркетів "Лента", розташований на вулиці Єлізарових.

Як повідомляють тутешні ЗМІ, інформація щодо виникнення пожежі у будівлі магазину надійшла до фахівців пожежно-рятувальної служби МНС Росії у вівторок, 21 грудня, близько 15-ї години.

Згідно з попередньою інформацією, там зайнялися стелажі із товарами, а після почала вибухати новорічна піротехніка та балони з вуглекислим газом.

На місці надзвичайної події працюють 24 спецавтомобілі та 80 бійців Служби порятунку, які встигли евакуювати з приміщень близько 200 людей.

Усі підʼїзди до гіпермаркету були перекриті. Через сильну задимленість перехожих, які рухаються в напрямку вулиці Єлізарових, закликають обійти потенційно небезпечну ділянку іншим шляхом.

Лише за одну годину вогонь встиг поширитись на 5 тисяч квадратних метрів будівлі. Дах гіпермаркету до того часу вже обвалився.

За словами однієї з працівниць магазину відомо, що причиною пожежі став підпал: невідомий чоловік облив товари легкозаймистою рідиною та втік. Загоряння одразу спробували самостійно ліквідувати співробітники "Ленти", проте марно, вогонь швидко поширювався по "найсухішим товарам" і увімкнулася пожежна сигналізація.

Нагадаємо, як на території російського заводу імені Свердлова у місті Дзержинську сталася серія з чотирьох вибухів, після чого в приміщеннях будівлі виникла масштабна пожежа.