Рус

У Росії спалахнув великий гіпермаркет: фото і відео з місця вражають

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
179
Загальна площа загоряння понад 5 тис. квадратних метрів Новина оновлена 21 грудня 2021, 13:38
Загальна площа загоряння понад 5 тис. квадратних метрів

У виникненні пожежі підозрюють підпал

У російському місті Томськ спалахнув один з найбільших супермаркетів "Лента", розташований на вулиці Єлізарових.

Як повідомляють тутешні ЗМІ, інформація щодо виникнення пожежі у будівлі магазину надійшла до фахівців пожежно-рятувальної служби МНС Росії у вівторок, 21 грудня, близько 15-ї години.

Згідно з попередньою інформацією, там зайнялися стелажі із товарами, а після почала вибухати новорічна піротехніка та балони з вуглекислим газом.

На місці надзвичайної події працюють 24 спецавтомобілі та 80 бійців Служби порятунку, які встигли евакуювати з приміщень близько 200 людей.

Усі підʼїзди до гіпермаркету були перекриті. Через сильну задимленість перехожих, які рухаються в напрямку вулиці Єлізарових, закликають обійти потенційно небезпечну ділянку іншим шляхом.

Лише за одну годину вогонь встиг поширитись на 5 тисяч квадратних метрів будівлі. Дах гіпермаркету до того часу вже обвалився.

За словами однієї з працівниць магазину відомо, що причиною пожежі став підпал: невідомий чоловік облив товари легкозаймистою рідиною та втік. Загоряння одразу спробували самостійно ліквідувати співробітники "Ленти", проте марно, вогонь швидко поширювався по "найсухішим товарам" і увімкнулася пожежна сигналізація.

Нагадаємо, як на території російського заводу імені Свердлова у місті Дзержинську сталася серія з чотирьох вибухів, після чого в приміщеннях будівлі виникла масштабна пожежа.

Теги:
#Пожежа #Росія #Томськ #РФ #Гіпермаркет
Вже у 2023 році звичні пластикові пакети мають повністю зникнути з життя українців
Гроші
Заборона поліетиленових пакетів в Україні: за кульки заплатимо двічі
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Вже у 2023 році звичні пластикові пакети мають повністю зникнути з життя українців
Заборона поліетиленових пакетів в Україні: за кульки заплатимо двічі
Дата публікації
Категорія
У 2019 році Зеленський казав Порошенкові, що він "його вирок"
Порошенко виїхав із країни перед врученням підозри у держзраді: де він зараз і коли повернеться (відео)
Дата публікації
Категорія
Жахлива знахідка неподалік однієї зі шкіл Дніпра
Розбили голову і зарізали: прямо біля школи у Дніпрі знайшли два трупи (фото та відео 18+)
Дата публікації
Категорія
Перший український пацієнт з "Омікроном" отримав негативний ПЛР-тест
Перший хворий в Україні вилікувався від "Омікрону" за лічені дні
Дата публікації
Категорія
Склад "95 кварталу" у 2021 році
Полисіли та погладшали: як змінилися зірки "95 кварталу" за 15 років (фото)