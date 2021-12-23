Укр

Актер из "Улиц разбитых фонарей" и "Мажора" умер от тяжелой болезни

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
239
Вадим Лобанов Новость обновлена 23 декабря 2021, 14:43
Вадим Лобанов

Актер боролся с болезнью несколько лет

Российский актер Вадим Лобанов скончался в Санкт-Петербурге на 82-м году жизни. Он прославился ролями в "Мастере и Маргарите", "Улицах разбитых фонарей" и "Мажоре".

Как передает издание Starhit, Лобанов умер в среду, 22 декабря от тяжелой хронической болезни, которой страдал последние годы своей жизни. По данным некоторых источников причиной смерти актера стал рак.

Известно, что в последние годы актер возглавлял кафедру театрального искусства в государственном университете Санкт-Петербурга. А буквально два года назад, отметив 80-летие, ушел из театра "Балтийский дом".

За времена своей творческой деятельности Лобанов сыграл роли в фильме "Семнадцать мгновений весны", картине "Сталинград", а также в сериалах "Агент национальной безопасности", "Улицы разбитых фонарей", "Мажор", "Шторм". Последняя роль актера были в сериале "Последний министр".

Вадим Лобанов в фильме "Сталинград"
Вадим Лобанов в фильме "Сталинград"
Вадим Лобанов в сериале "Мастер и Маргарита"
Вадим Лобанов в сериале "Мастер и Маргарита"

Ранее "Телеграф" сообщал о смерти советского режиссера Сергея Соловьева, который снял фильмы "Асса", "Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви", "Сто дней после детства", "Спасатель" и другие.

Теги:
#Россия #Смерть #Актер #Мастер и Маргарита #Сталинград #Мажор
Механизм постановки на учет еще не обнародован
Украина
Женщин в Украине обязывают становиться на воинский учет: главное в трех пунктах
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Механизм постановки на учет еще не обнародован
Женщин в Украине обязывают становиться на воинский учет: главное в трех пунктах
Дата публикации
Категория
Путин предложил поставить российские ракеты на границе США
Путин странно ответил на вопрос о вторжении в Украину (видео)
Дата публикации
Категория
Сергей Фурса
"Придется смириться и платить", – экономист Фурса про тарифы и курс доллара в Украине
Дата публикации
Категория
В Украине вакцинацию от коронавируса проводят 4 препаратами
В Украине стартовал третий круг прививок от коронавируса: кто и как может пройти ревакцинацию
Дата публикации
Категория
"Желтая" карантинная зона пополнилась шестью областями
"Красными" остались две области: какие правила карантина действуют в Украине перед Новым годом