Актер из "Улиц разбитых фонарей" и "Мажора" умер от тяжелой болезни

Актер боролся с болезнью несколько лет

Российский актер Вадим Лобанов скончался в Санкт-Петербурге на 82-м году жизни. Он прославился ролями в "Мастере и Маргарите", "Улицах разбитых фонарей" и "Мажоре".

Как передает издание Starhit, Лобанов умер в среду, 22 декабря от тяжелой хронической болезни, которой страдал последние годы своей жизни. По данным некоторых источников причиной смерти актера стал рак.

Известно, что в последние годы актер возглавлял кафедру театрального искусства в государственном университете Санкт-Петербурга. А буквально два года назад, отметив 80-летие, ушел из театра "Балтийский дом".

За времена своей творческой деятельности Лобанов сыграл роли в фильме "Семнадцать мгновений весны", картине "Сталинград", а также в сериалах "Агент национальной безопасности", "Улицы разбитых фонарей", "Мажор", "Шторм". Последняя роль актера были в сериале "Последний министр".

Вадим Лобанов в фильме "Сталинград"

Вадим Лобанов в сериале "Мастер и Маргарита"

Ранее "Телеграф" сообщал о смерти советского режиссера Сергея Соловьева, который снял фильмы "Асса", "Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви", "Сто дней после детства", "Спасатель" и другие.