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Актор з "Вулиць розбитих ліхтарів" та "Мажора" помер від тяжкої хвороби

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Вадим Лобанов Новина оновлена 23 грудня 2021, 14:43
Вадим Лобанов

Актор боровся із хворобою кілька років

Російський актор Вадим Лобанов помер у Санкт-Петербурзі на 82-му році життя. Він прославився ролями в "Майстері та Маргариті", "Вулицях розбитих ліхтарів" та "Мажорі".

Як передає видання Starhit, Лобанов помер у середу, 22 грудня від тяжкої хронічної хвороби, на яку страждав останні роки свого життя. За даними деяких джерел, причиною смерті актора став рак.

Відомо, що в останні роки життя актор очолював кафедру театрального мистецтва у державному університеті Санкт-Петербурга. А буквально два роки тому, відзначивши 80-річчя, пішов із театру "Балтійський дім".

За часи своєї творчої діяльності Лобанов зіграв ролі у фільмі "Сімнадцять миттєвостей весни", картині "Сталінград", а також у серіалах "Агент національної безпеки", "Вулиці розбитих ліхтарів", "Мажор", "Шторм". Остання роль актора була у серіалі "Останній міністр".

Вадим Лобанов у фільмі "Сталінград"
Вадим Лобанов у фільмі "Сталінград"
Вадим Лобанов у серіалі "Майстер та Маргарита"
Вадим Лобанов у серіалі "Майстер та Маргарита"

Раніше "Телеграф" повідомляв про смерть радянського режисера Сергія Соловйова, який зняв фільми "Асса", "Чорна троянда — емблема печалі, червона троянда — емблема кохання", "Сто днів після дитинства", "Рятувальник" та інші.

Теги:
#Росія #Смерть #Актор #Майстер і Маргарита #Сталінград #Мажор
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