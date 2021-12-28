"Ж**а треснула": в Питере школьник попал в больницу после обеда у бабушки
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У мальчика из-за переедания разорвало кишку
В российском Санкт-Петербурге 14-летний школьник попал в больницу в очень тяжелом состоянии после обеда у бабушки. От переедания мальчику разорвало кишку.
Как передает телеканал "РЕН ТВ", инцидент произошел 26 декабря. Школьник пришел в гости к своей бабушке, а после обеда у нее пожаловался на сильные боли в животе.
Женщина сразу же позвонила матери ребенка, которая отвезла его в больницу. Врачи диагностировали у 14-летнего юноши разрыв сигмовидной кишки вследствие переедания.
На данный момент состояние школьника оценивают как тяжелое. Из-за разрыва кишечника у мальчика начался острый перитонит.
Этим инцидентом заинтересовался отдел по делам несовершеннолетних. Известно, что семья в поле зрение правоохранителей не попадала. Мама пострадавшего подростка работает директором коммерческой фирмы, а отчим — водителем скорой помощи.
Отметим, что в соцсетях по этому поводу разгорелась настоящая дискуссия. Пользователи сети шутили над абсурдностью ситуации, некоторые рассуждали о последствиях переедания и плохой пищи, а еще часть пожелала мальчику скорейшего выздоровления.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Одесской области 14-летняя девочка попала в больницу после игры с аэрозольным баллончиком.
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