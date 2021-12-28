"Ж**а тріснула": у Пітері школяр потрапив до лікарні після обіду у бабусі

У хлопчика через переїдання розірвало кишку

У російському Санкт-Петербурзі 14-річний школяр потрапив до лікарні у дуже тяжкому стані після обіду у бабусі. Від переїдання хлопцеві розірвало кишку.

Як передає телеканал "РЕН ТВ", інцидент стався 26 грудня. Школяр прийшов у гості до своєї бабусі, а після обіду в неї поскаржився на сильні болі в животі.

Жінка одразу ж зателефонувала матері дитини, яка відвезла її до лікарні. Лікарі діагностували у 14-річного юнака розрив сигмовидної кишки внаслідок переїдання.

На цей час стан школяра оцінюють як тяжкий. Через розрив кишківника у хлопчика розпочався гострий перитоніт.

Цим інцидентом зацікавився відділ у справах неповнолітніх. Відомо, що сім’я у поле зору правоохоронців не потрапляла. Мама постраждалого підлітка працює директором комерційної фірми, а вітчим – водієм швидкої допомоги.

Зазначимо, що у соцмережах із цього приводу розгорілася справжня дискусія. Користувачі мережі жартували над абсурдністю ситуації, деякі розмірковували про наслідки переїдання та поганої їжі, а ще частина побажала хлопцеві якнайшвидшого одужання.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Одещині 14-річна дівчинка потрапила до лікарні після гри з аерозольним балончиком.