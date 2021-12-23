На Одещині дівчинка потрапила до лікарні з опіками після ігор із балончиком

Дівчинка отримала опіки рук та обличчя

В Одеській області від вибуху постраждала неповнолітня дівчинка. Обставини травмування дитини зараз з'ясовують правоохоронні органи.

Як повідомляє пресслужба Національної поліції, 14-річна жителька Білгород-Дністровського отримала сильні опіки обличчя та верхніх кінцівок. Наразі вона перебуває в лікарні під пильним наглядом медичного персоналу.

Як вдалося з'ясувати слідчим, граючись у власному помешканні потерпіла дівчинка відчинила дверцята печі, коли в цей момент її 9-річний брат закинув усередину аерозольний балон. Той одразу вибухнув, що й спричинило травми дитині.

У поліції також відмічають, що на момент травмування неповнолітньої в кімнаті перебувало ще двоє дітей, але вони, на щастя, залишилися неушкодженими.

Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації події. Слідство триває.

Також нагадаємо, як в Одесі посеред вулиці перехожі випадково знайшли 14-річну дівчину, яка впродовж трьох днів ночувала на матраці, що лежав на землі між двох гаражів. Дитина навідріз відмовилася пояснювати, з яких причин пішла з дому, тож її доставили до відділку. Тепер подальшою долею неповнолітньої займатимуться відповідні органи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася на трасі під Одесою загинула п'ятирічна дитина. В результаті зіткнення пасажирської маршрутки та легковика малеча отримала травми, які виявилися несумісними із життям, тож померла прямо на місці автопригоди.