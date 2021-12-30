В России охранник поликлиники "задул" из баллончика старушку, которая пришла туда погреться (видео)

Пенсионерка просто хотела погреться от холода в помещении медучреждения

В одном из российских городов охраннику поликлиники не понравилось, что пожилая женщина зашла туда погреться, поэтому он решил выставить пенсионерку на холод.

Как информируют здешние Telegram-каналы, инцидент произошел в городе Ярославле.

По сообщению случайных очевидцев известно, что 80-летняя бабушка пришла в поликлинику отогреться. Охраннику это не понравилось, и он решил вывести ее обратно на улицу. Когда же за пенсионерку вступились другие посетители медицинского учреждения, и сама женщина выходить отказалась, он ушел. Уже через несколько минут охранник вернулся с газовым баллончиком и пшикнул жидкостью прямо в лицо старушки.

Охранник "задул" из баллончика бабушку, зашедшую погреться в поликлинику

Неравнодушные посетители клиники схватили женщину, которая начала задыхаться, и повели ее промывать глаза. На место инцидента вызвали "скорую".

По факту превышения охранником своих служебных обязанностей началась проверка. Обстоятельства будут выяснять представители правоохранительных органов.

Сам же 66-летний виновник инцидента отмечает, что принял старушку за бомжа, так как она была в очень грязной одежде и не отвечала на вопрос о цели визита в поликлинику.

Когда же разговор зашел в тупик и просьбы о том, что бы покинуть помещения медучреждения, были тщетными, мужчина применил личный перцовый баллончик.

Отметим, что местные жители поговаривают о том, что бабуля не бездомная. В поликлинику она пришла к лечащему врачу за рецептом, но так как женщина имеет некоторые психические расстройства и страдает провалами в памяти, сообщить об этом охраннику не смогла.

На данный момент мужчина продолжает работать в медицинском учреждении.

Тем временем пользователи сети взорвались гневными комментариями по поводу поведения представителя охранной службы медучреждения. Люди активно критикуют действия мужчины и призывают его вспомнить о том, что у него тоже есть пожилые родители.

Некоторые подчеркивают необходимость проверки в поликлинике и призівают обязательно наказать мужчину за его дерзкие действия. Есть и такие, кто отмечает, что, к большому сожалению, в наше время ситуация, которая приключилась с бабушкой, далеко не единичная.

Реакция пользователей сети на действия охранника

Ранее "Телеграф" сообщал, как в одном из российских городов агрессивные коммунальщики напали с кулаками на пожилую жительницу многоэтажки. Женщина сделала им замечание из-за засорения, только что срезанными ветками, сада, за которым она ухаживает. За пенсионерку решил вступиться прохожий, в результате чего неадекватные представители коммунальной службы напали на него и сломали мужчине руку.