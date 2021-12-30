У Росії охоронець поліклініки "задув" з балончика стареньку, яка прийшла туди погрітися (відео)

Пенсіонерка просто хотіла погрітися від холоду у приміщенні поліклініки

В одному з російських міст охоронцеві поліклініки не сподобалося, що літня жіночка зайшла туди погрітися, тож чоловік вирішив виставити пенсіонерку на холод.

Як інформують тутешні Telegram-канали, інцидент трапився в місті Ярославлі.

За повідомленням випадкових очевидців відомо, що 80-річна бабуся прийшла до поліклініки погрітися. Охоронцеві це не сподобалося, тож він вирішив вивести її назад на вулицю. Коли ж за пенсіонерку вступилися інші відвідувачі медичної установи і сама жінка виходити відмовилась, він пішов. Вже за декілька хвилин охоронець повернувся з газовим балончиком і пшикнув рідиною прямо в обличчя старенької.

Охоронник "задув" з балончика бабусю, яка зайшла погрітися до поліклініки

Небайдужі одразу схопили жінку, яка почала задихатися, та повели її промивати очі. На місце інциденту викликали "швидку".

Наразі за фактом перевищення охоронцем своїх службових обов'язків розпочалася перевірка. Обставини з'ясовуватимуть представники правоохоронних органів.

Сам же 66-річний винуватець інциденту зазначає, що прийняв стареньку за бомжа, оскільки вона була в дуже брудному одязі та не відповідала на запитання щодо мети візиту до поліклініки.

Коли ж розмова зайшла в глухий кут і прохання про те, щоб залишити приміщення медустанови, були марними, чоловік застосував особистий перцевий балончик.

Зазначимо, що місцеві жителі подейкують, що бабуся не бездомна. У поліклініку вона прийшла до лікаря за рецептом, але оскільки жінка має деякі психічні розлади і страждає на провали у пам'яті, повідомити про це охоронцеві не змогла.

Наразі чоловік продовжує працювати у медичному закладі.

Тим часом користувачі мережі вибухнули гнівними коментарями щодо представника охоронної служби медустанови. Люди активно критикують дії чоловіка та закликають його згадати про те, що в нього також є літні батьки.

Дехто наголошує на необхідності перевірки у закладі та на покаранні чоловіка за його зухвалі дії. Є й такі, хто відзначає, що, на превеликий жаль, у наш час така ситуація є далеко не поодинокою.

Реакція користувачів мережі на дії охоронника

Раніше "Телеграф" повідомляв, як в одному з російських міст агресивні комунальники напали зі стусанами на літню жительку багатоповерхівки, яка зробила їм зауваження через засмічення щойно зрізаними гілками садку, за яким вона доглядає. За пенсіонерку вирішив вступитися перехожий, в результаті чого неадекватні представники комунальної напали на нього та зламали чоловікові руку.