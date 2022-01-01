Зайчик, краш, ЛДПР-кун: Жириновский внезапно стал звездой TikTok (видео)

Пользователи сети считают, что депутат очень четко чувствует музыку

Скандальноизвестный российский политик Владимир Жириновский внезапно стал звездой одной из популярнейших соцсетей среди молодежи – Tik Tok.

Видео, на котором запечатлено, как руководитель фракции ЛДПР совместно с двумя юными тиктокерами танцует под иностранную молодежную музыку, обнародовал Telegram-канал "Двач".

На кадрах видно, как 75-летний депутат Государственной Думы России демонстрирует популярные танцевальные движения и ощутимо наслаждается действом. Парень и девушка от пожилого политика не отстают и танцуют с ним в такт, постоянно наблюдая за реакцией Жириновского.

Владимир Жириновский стал звездой соцсети

В комментариях к публикации молодежь, которая "зависает" в Tik Tok, такую инициативу политика поддерживает и отмечают, что он "настоящий зайчик" и очень четко чувствует музыку.

Девушки добавляют, что Жириновский – просто "мечта".

Реакция пользователей соцсети на танец

Ранее "Телеграф" сообщал, как скандальный российский политик Владимир Жириновский призвал Россию начать бомбардировки Украины и других стран мероприятия в Новогоднюю ночь. В своей речи он отметил, что будь президентом, непременно так и поступил бы.