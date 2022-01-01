Укр

Зайчик, краш, ЛДПР-кун: Жириновский внезапно стал звездой TikTok (видео)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Жириновский "засветился" в Tik Tok
Жириновский "засветился" в Tik Tok

Пользователи сети считают, что депутат очень четко чувствует музыку

Скандальноизвестный российский политик Владимир Жириновский внезапно стал звездой одной из популярнейших соцсетей среди молодежи – Tik Tok.

Видео, на котором запечатлено, как руководитель фракции ЛДПР совместно с двумя юными тиктокерами танцует под иностранную молодежную музыку, обнародовал Telegram-канал "Двач".

На кадрах видно, как 75-летний депутат Государственной Думы России демонстрирует популярные танцевальные движения и ощутимо наслаждается действом. Парень и девушка от пожилого политика не отстают и танцуют с ним в такт, постоянно наблюдая за реакцией Жириновского.

Владимир Жириновский стал звездой соцсети

В комментариях к публикации молодежь, которая "зависает" в Tik Tok, такую инициативу политика поддерживает и отмечают, что он "настоящий зайчик" и очень четко чувствует музыку.

Девушки добавляют, что Жириновский – просто "мечта".

Реакция пользователей соцсети на танец
Реакция пользователей соцсети на танец

Ранее "Телеграф" сообщал, как скандальный российский политик Владимир Жириновский призвал Россию начать бомбардировки Украины и других стран мероприятия в Новогоднюю ночь. В своей речи он отметил, что будь президентом, непременно так и поступил бы.

Теги:
#Владимир Жириновский #Политик #Танцы #TikTok
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