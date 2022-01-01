Зайчик, краш, ЛДПР-кун: Жириновський раптово став зіркою TikTok (відео)
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Користувачі мережі вважають, що депутат дуже чітко відчуває музику
Скандальновідомий російський політик Володимир Жириновський раптово став зіркою однієї з найпопулярніших соцмереж серед молоді — Tik Tok.
Відео, на якому зафільмовано, як керівник фракції ЛДПР спільно з двома юними тіктокерами танцює під іноземну молодіжну музику, оприлюднив Telegram-канал "Двач".
На кадрах видно, як 75-річний депутат Державної Думи Росії демонструє популярні танцювальні рухи і відчутно насолоджується дійством. Хлопець та дівчина від літнього політика не відстають і танцюють із ним в такт, постійно спостерігаючи за реакцією Жириновського.
У коментарях до публікації молодь, яка "звисає" у Tik Tok таку ініціативу політика підтримують і зазначають, що він "справжній зайка", який дуже чітко відчуває музику.
Дівчата додають, що Жириновський — просто "мрія".
Раніше "Телеграф" повідомляв, як скандальний російський політик Володимир Жириновський закликав Росію розпочати бомбардування України та інших країн заходу в Новорічну ніч. У своїй промові він зазначив, що якби був президентом, неодмінно так і вчинив би.
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