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Зайчик, краш, ЛДПР-кун: Жириновський раптово став зіркою TikTok (відео)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Жириновський "засвітився" у Tik Tok
Жириновський "засвітився" у Tik Tok

Користувачі мережі вважають, що депутат дуже чітко відчуває музику

Скандальновідомий російський політик Володимир Жириновський раптово став зіркою однієї з найпопулярніших соцмереж серед молоді — Tik Tok.

Відео, на якому зафільмовано, як керівник фракції ЛДПР спільно з двома юними тіктокерами танцює під іноземну молодіжну музику, оприлюднив Telegram-канал "Двач".

На кадрах видно, як 75-річний депутат Державної Думи Росії демонструє популярні танцювальні рухи і відчутно насолоджується дійством. Хлопець та дівчина від літнього політика не відстають і танцюють із ним в такт, постійно спостерігаючи за реакцією Жириновського.

Володимир Жириновський став зіркою соцмережі

У коментарях до публікації молодь, яка "звисає" у Tik Tok таку ініціативу політика підтримують і зазначають, що він "справжній зайка", який дуже чітко відчуває музику.

Дівчата додають, що Жириновський — просто "мрія".

Реакція користувачів соцмережі на танець політика
Реакція користувачів соцмережі на танець політика

Раніше "Телеграф" повідомляв, як скандальний російський політик Володимир Жириновський закликав Росію розпочати бомбардування України та інших країн заходу в Новорічну ніч. У своїй промові він зазначив, що якби був президентом, неодмінно так і вчинив би.

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#Володимир Жириновський #Політик #Танці #TikTok
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