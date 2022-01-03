Сэкономили 50 рублей: в России группа туристов провалилась под лед (видео)

Серьезных травм никто не получил, но видео получилось показательным.

В России туристы не захотели стоять в очереди, чтобы сделать красивые кадры в заповеднике и толпой зашли на тонкий лед. Итог оказался весьма предсказуемым.

Соответствующее видео разлетелось по местным телеграм-каналам.

Отмечается, что происшествие произошло в Алтайском заповеднике возле лебединого питомника. Туристы не захотели платить 50 рублей (~18 гривен) и пошли снимать видео на озеро.

В конечном итоге лед не выдержал собравшуюся толпу и провалился, утащив около десяти человек под воду. Все они смогли благополучно выбраться на берег, никто серьезно не пострадал.

Примечательно, что один из них пытался сделать красивые кадры с дрона, а потому момент происшествия получился действительно красочным.

Ситуация не могла пройти мимо внимания пользователей сети.

Как сообщалось ранее, на Камчатке осенью трое рыбаков пытались пересечь реку на своем внедорожнике. Однако видимо они не учли силу течения, из-за чего автомобиль утащило на глубину. Выбраться из салона удалось лишь одному из них.

Само происшествие удалось заснять на видеорегистратор.