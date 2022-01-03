Заощадили 50 рублів: у Росії група туристів провалилася під лід (відео)

Серйозних травм ніхто не одержав, але відео вийшло показовим.

У Росії туристи не захотіли стояти в черзі, щоб зробити гарні кадри у заповіднику та натовпом зайшли на тонкий лід. Підсумок виявився вельми передбачуваним.

Відповідне відео розлетілося місцевими телеграм-каналами.

Наголошується, що пригода сталася в Алтайському заповіднику біля лебединого розплідника. Туристи не захотіли платити 50 рублів (18 гривень) і пішли знімати відео на озеро.

Зрештою лід не витримав натовп, що зібрався, і провалився, потягнувши близько десяти людей під воду. Усі вони змогли благополучно вибратися на берег, ніхто серйозно не постраждав.

Примітно, що один із них намагався зробити гарні кадри з дрона, а тому момент події вийшов справді яскравим.

Ситуація не могла пройти повз увагу користувачів мережі.

Як повідомлялося раніше, на Камчатці восени троє рибалок намагалися перетнути річку на своєму позашляховику. Проте, мабуть, вони не врахували силу течії, через що автомобіль потягло на глибину. Вибратися із салону вдалося лише одному з них.

Саму подію вдалося зняти на відеореєстратор.