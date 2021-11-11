Рибалки потонули, пливучи через річку машиною: останні хвилини життя потрапили на реєстратор

Глибина річки від півтора до восьми метрів.

На Камчатці в Росії під час переправи через річку Плотнікова загинули двоє рибалок — їхній позашляховик знесло течією на глибину. Відеореєстратор у їхньому автомобілі Toyota Hilux Surf зняв момент трагедії.

Відео розмістив телеграм-канал Mash.

Трагедія сталася 7 листопада, повідомляють РосЗМІ. Троє рибалок – 55,59 та 73 років сперечалися про те, як переправитися через річку. Водій Дмитро побоювався, але його вмовили спробувати перетнути річку вбрід — їхній останній діалог записала камера. Машину затягло на глибину. Вода заповнила салон авто — вибратися живим вдалося лише літньому пасажиру.

Двоє інших загинуло, їхні тіла дістали рятувальники. Трагедія сталася біля села Апача. Повідомляється, що чоловіки їхали до Апачинських джерел — популярного місця полювання та риболовлі. Міст, яким можна було безпечно переправитися через річку знаходився за три кілометри від місця трагедії.

Приблизне місце трагедії на карті Камчатського півострова

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