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Рибалки потонули, пливучи через річку машиною: останні хвилини життя потрапили на реєстратор

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Річка Плотнікова
Річка Плотнікова

Глибина річки від півтора до восьми метрів.

На Камчатці в Росії під час переправи через річку Плотнікова загинули двоє рибалок — їхній позашляховик знесло течією на глибину. Відеореєстратор у їхньому автомобілі Toyota Hilux Surf зняв момент трагедії.

Відео розмістив телеграм-канал Mash.

Трагедія сталася 7 листопада, повідомляють РосЗМІ. Троє рибалок – 55,59 та 73 років сперечалися про те, як переправитися через річку. Водій Дмитро побоювався, але його вмовили спробувати перетнути річку вбрід — їхній останній діалог записала камера. Машину затягло на глибину. Вода заповнила салон авто — вибратися живим вдалося лише літньому пасажиру.

Двоє інших загинуло, їхні тіла дістали рятувальники. Трагедія сталася біля села Апача. Повідомляється, що чоловіки їхали до Апачинських джерел — популярного місця полювання та риболовлі. Міст, яким можна було безпечно переправитися через річку знаходився за три кілометри від місця трагедії.

Приблизне місце трагедії на карті Камчатського півострова
Приблизне місце трагедії на карті Камчатського півострова

Раніше "Телеграф" писав про трагічну смерть бізнесмена Анатолія Рибака з Івано-Франківська, він загинув під час прогулянки на квадроциклі.

Напередодні також помер українець, якого побив охоронець празького нічного клубу – про його смерть повідомила дружина.

Теги:
#Росія #Камчатка #Позашляховик #Рибалки
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