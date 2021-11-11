Укр

Рыбаки утонули, плывя через реку на машине: последние минуты жизни попали на регистратор

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Река Плотникова Новость обновлена 11 ноября 2021, 08:43
Река Плотникова

Глубина реки от полутора до восьми метров.

На Камчатке в России во время переправы через реку Плотникова погибли два рыбака — их внедорожник снесло течением на глубину. Видеорегистратор в их автомобиле Toyota Hilux Surf заснял момент трагедии. 

Видео разместил телеграм-канал Mash. 

Трагедия произошла 7 ноября, сообщают РосСМИ. Трое рыбаков — 55,59 и 73 лет спорили о том, как переправиться через реку. Водитель Дмитрий опасался, но его уговорили попробовать пересечь реку вброд — их последний диалог записала камера. Машину затянуло на глубину. Вода заполнила салон авто — выбраться живым удалось только самому пожилому пассажиру.

Двое других погибли, их тела достали спасатели. Трагедия произошла возле села Апача. Сообщается, что мужчины ехали к Апачинским источникам — популярному месту охоты и рыбалки. Мост, по которому можно было безопасно переправиться через реку находился в трех километрах от места трагедии. 

Приблизительное место трагедии на карте Камчатского полуострова
Приблизительное место трагедии на карте Камчатского полуострова

Ранее "Телеграф" писал о трагической смерти бизнесмена Анатолия Рыбака из Ивано-Франковска, он погиб во время прогулки на квадроцикле. 

Накануне также умер украинец, которого избил охранник пражского ночного клуба — о его смерти сообщила жена.

Теги:
#Россия #Камчатка #Внедорожник #Рыбаки
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