Рыбаки утонули, плывя через реку на машине: последние минуты жизни попали на регистратор

Глубина реки от полутора до восьми метров.

На Камчатке в России во время переправы через реку Плотникова погибли два рыбака — их внедорожник снесло течением на глубину. Видеорегистратор в их автомобиле Toyota Hilux Surf заснял момент трагедии.

Видео разместил телеграм-канал Mash.

Трагедия произошла 7 ноября, сообщают РосСМИ. Трое рыбаков — 55,59 и 73 лет спорили о том, как переправиться через реку. Водитель Дмитрий опасался, но его уговорили попробовать пересечь реку вброд — их последний диалог записала камера. Машину затянуло на глубину. Вода заполнила салон авто — выбраться живым удалось только самому пожилому пассажиру.

Двое других погибли, их тела достали спасатели. Трагедия произошла возле села Апача. Сообщается, что мужчины ехали к Апачинским источникам — популярному месту охоты и рыбалки. Мост, по которому можно было безопасно переправиться через реку находился в трех километрах от места трагедии.

Приблизительное место трагедии на карте Камчатского полуострова

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