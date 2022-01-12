Россиянин зарезал маленького сына и повесился, оставив жене записку: "Почувствуй мою боль"
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Мужчина считал, что женщина родила убитого им ребенка от другого
В одном из населенных пунктов России мужчина жестоко расправился со своим 5-летним сыном. Отец восемь раз ударил маленького ребенка ножом прямо в грудь, а после жуткого поступка покончил с собой.
Как сообщает Telegram-канал "Shot", трагедия случилась, когда 31-летняя мать малыша находилась в больнице со старшим ребенком. Правоохранительные органы о случившемся известили соседи семьи.
По прибытию на вызов следователи нашли в доме тела 5-летнего мальчика и его отца. Также рядом лежала записка, написанная рукой мужчины: "Спасибо, почувствуй мою боль".
По словам родственников указанной семьи, ранее неадекват неоднократно заявлял, что планирует свести счеты с жизнью, а также считал, что убитый мальчиком ему не родной.
Согласно предварительной информации, убийца Иван Карыткин работал на местном заводе. Он долгое время стоял на учете в психоневрологическом диспансере и в подростковом возрасте проходил потерпевшим по делу об изнасиловании.
Ранее "Телеграф" сообщал, как в России два рецидивиста похитили 5-летнего ребенка своей любовницы и жестоко убили девочку. На теле малолетнего было обнаружено множество ножевых ранений, а похищение ребенка попало на камеры наблюдения.
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