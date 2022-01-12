Укр

Россиянин зарезал маленького сына и повесился, оставив жене записку: "Почувствуй мою боль"

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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На теле ребенка обнаружили множество ножевых ранений Новость обновлена 12 января 2022, 09:26
На теле ребенка обнаружили множество ножевых ранений

Мужчина считал, что женщина родила убитого им ребенка от другого

В одном из населенных пунктов России мужчина жестоко расправился со своим 5-летним сыном. Отец восемь раз ударил маленького ребенка ножом прямо в грудь, а после жуткого поступка покончил с собой.

Как сообщает Telegram-канал "Shot", трагедия случилась, когда 31-летняя мать малыша находилась в больнице со старшим ребенком. Правоохранительные органы о случившемся известили соседи семьи.

По прибытию на вызов следователи нашли в доме тела 5-летнего мальчика и его отца. Также рядом лежала записка, написанная рукой мужчины: "Спасибо, почувствуй мою боль".

По словам родственников указанной семьи, ранее неадекват неоднократно заявлял, что планирует свести счеты с жизнью, а также считал, что убитый мальчиком ему не родной.

Согласно предварительной информации, убийца Иван Карыткин работал на местном заводе. Он долгое время стоял на учете в психоневрологическом диспансере и в подростковом возрасте проходил потерпевшим по делу об изнасиловании.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в России два рецидивиста похитили 5-летнего ребенка своей любовницы и жестоко убили девочку. На теле малолетнего было обнаружено множество ножевых ранений, а похищение ребенка попало на камеры наблюдения.

Теги:
#Россия #Самоубийство #Смерть #Дитина #Вбивство
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