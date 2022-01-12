Росіянин зарізав маленького сина і повісився, залишивши дружині записку: "Відчуй мій біль"

Чоловік вважав, що жінка народила вбиту ним дитину від іншого

В одному з населених пунктів Росії чоловік жорстоко розправився зі своїм 5-річним сином. Батько вісім разів вдарив малу дитину ножем прямо в груди, а після моторошного вчинку наклав на себе руки.

Як повідомляє Telegram-канал "Shot", трагедія трапилася, коли 31-річна матір дитини перебувала у лікарні зі старшою дитиною. Правоохоронні органи про те, що сталося, сповістили сусіди родини.

По прибуттю на виклик, слідчі знайшли в помешканні тіла 5-річного хлопчика та його батька. Також поряд лежала записка, написана рукою чоловіка: "Дякую, відчуй мій біль".

За словами родичів вказаної родини, раніше чоловік неодноразово заявляв, що планує звести рахунки з життям, а також вважав, що вбитий ним хлопчик йому не рідний.

Згідно з попередньою інформацією, вбивця Іван Кариткін працював на місцевому заводі. Чоловік тривалий час стояв на обліку в психоневрологічному диспансері та в підлітковому віці проходив потерпілим у справі про зґвалтування.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Росії два рецидивіста викрали 5-річну дитину своєї коханки і жорстоко вбили дівчинку. На тілі малолітньої було виявлено безліч ножових поранень, а викрадення дитини потрапило на камери спостереження.