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Росіянин зарізав маленького сина і повісився, залишивши дружині записку: "Відчуй мій біль"

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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На тілі дитини виявили безліч ножових поранень Новина оновлена 12 січня 2022, 09:26
На тілі дитини виявили безліч ножових поранень

Чоловік вважав, що жінка народила вбиту ним дитину від іншого

В одному з населених пунктів Росії чоловік жорстоко розправився зі своїм 5-річним сином. Батько вісім разів вдарив малу дитину ножем прямо в груди, а після моторошного вчинку наклав на себе руки.

Як повідомляє Telegram-канал "Shot", трагедія трапилася, коли 31-річна матір дитини перебувала у лікарні зі старшою дитиною. Правоохоронні органи про те, що сталося, сповістили сусіди родини.

По прибуттю на виклик, слідчі знайшли в помешканні тіла 5-річного хлопчика та його батька. Також поряд лежала записка, написана рукою чоловіка: "Дякую, відчуй мій біль".

За словами родичів вказаної родини, раніше чоловік неодноразово заявляв, що планує звести рахунки з життям, а також вважав, що вбитий ним хлопчик йому не рідний.

Згідно з попередньою інформацією, вбивця Іван Кариткін працював на місцевому заводі. Чоловік тривалий час стояв на обліку в психоневрологічному диспансері та в підлітковому віці проходив потерпілим у справі про зґвалтування.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Росії два рецидивіста викрали 5-річну дитину своєї коханки і жорстоко вбили дівчинку. На тілі малолітньої було виявлено безліч ножових поранень, а викрадення дитини потрапило на камери спостереження.

Теги:
#Росія #Самогубство #Смерть #Дитина #Вбивство
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