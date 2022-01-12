Подросток умер после курения вейпа в России, еще двое в больнице: детали

За жизнь двух девушек сейчас борются врачи

В Бийске (Алтайский край России) трое подростков покурили электронную сигарету, после чего один из них умер, а еще двое попали в больницу.

Об этом 12 января сообщает "Телеграф" со ссылкой на канал SHOT.

Отмечается, что в понедельник, 10 января, 18-летняя девушка с 12-летним братом пришла в гости к 17-летней подруге, с которой они вместе учились в бийском колледже. Там они все вместе покурили электронную сигарету, — вейп.

Следователи открыли уголовное дело по факту смерти ребенка

На следующее утро бабушка подруги нашла всех троих без сознания. Мальчика спасти не смогли, обе девушки сейчас в больнице, при этом одна из них в коме.

Следственный комитет Алтайского края возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка.

Интересно, что незадолго до смерти сестра погибшего публиковала в соцсетях видео, на котором парила электронную сигарету, припевая: "Я курю весь день, пока мне не станет плохо".

Стоит заметить, что многие считают электронные сигареты более безопасными, чем обычные, однако для снижения стоимости жидкостей для вейпов при их производстве могут использовать сомнительные вещества, которые могут вызывать различные болезни.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Украине ограничили продажу электронных сигарет и жидкостей.