Підліток помер після куріння вейпу в Росії, ще двоє у лікарні: деталі

За життя двох дівчат зараз борються лікарі

У Бійську (Алтайський край Росії) троє підлітків покурили електронну сигарету, після чого один із них помер, а ще двоє потрапили до лікарні.

Про це 12 січня повідомляє "Телеграф" із посиланням на канал SHOT.

Зазначається, що у понеділок, 10 січня, 18-річна дівчина з 12-річним братом прийшла в гості до 17-річної подруги, з якою вони разом навчалися у бійському коледжі. Там вони разом покурили електронну сигарету, — вейп.

Слідчі відкрили кримінальну справу за фактом смерті дитини

Наступного ранку бабуся подруги знайшла всіх трьох непритомних. Хлопчика врятувати не змогли, обидві дівчата зараз у лікарні, одна з них у комі.

Слідчий комітет Алтайського краю порушив кримінальну справу за фактом загибелі дитини.

Цікаво, що незадовго до смерті сестра загиблого публікувала в соцмережах відео, на якому курила електронну цигарку, приспівуючи: "Я курю весь день, поки мені не стане погано".

Варто зауважити, що багато хто вважає електронні сигарети безпечнішими, ніж звичайні, проте для зниження вартості рідин для вейпів при їх виробництві можуть використовувати сумнівні речовини, які можуть викликати різні хвороби.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в Україні обмежили продаж електронних цигарок та рідин.