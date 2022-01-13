В России мужчина изнасиловал девочку и спрятался на дереве, пострадавшей потребовалась операция (фото, видео)

Мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности

В России взрослый мужчина вступил в половое сношение с несовершеннолетней, а после пытался скрыться от наказания на дереве. Видео инцидента попало в сеть.

Как сообщает Telegram-канал Mash, насильнику 38 лет, он проживал с матерью 15-летней девушки, которую изнасиловал, находясь в нетрезвом состоянии.

Предварительно известно, что вернувшись домой, 41-летняя жительница города Омск, застала своего бойфренда, с которым проживала около 6 лет, очень пьяным. Пока женщины не было дома, ее любовник поиздевался над 15-летней дочерью своей сожительницы и изнасиловал ее.

Женщина сразу же позвонила в полицию и сообщила об этом копам. Представители правоохранительных органов оперативно прибыли по месту жительства и выявили подозреваемого на дереве. Там, на высоком стволе, он пытался скрыться от наказания за содеянное.

Снимать неадеквата пришлось специалистам Службы спасения. Они спустили мужчину на землю с помощью спецтехники. Подозреваемый был арестован, а мать с ребенком доставлена в больницу.

Мужчину пришлось снимать с дерева бойцам ГСЧС

В медицинском заведении девочку прооперировали.

Как удалось установить следователям, к матери в тот день позвонила соседка. По словам женщины в квартире знакомой, она услышала странный шум, а когда пошла проверить, все ли хорошо, ей не открыли, однако хозяин через дверь заверил, что все хорошо.

Уже через несколько часов пострадавшему ребенку удалось вырваться из рук неадеквата и выбежать к сестре, от которой она позвонила матери и рассказала о случившемся.

Также отмечается, что во время проведения экспертизы было установлено, что мужчина находился не только в состоянии алкогольного опьянения, но и под наркотиками.

Подозреваемый в изнасиловании ребенка

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Ранее "Телеграф" сообщал, как в России двое рецидивистов похитили 5-летнего ребенка своей любовницы с детской площадки и, жестоко поиздевавшись, убили маленькую девочку. На теле ребенка было обнаружено множество ножевых ранений и даже следы изнасилования.