У Росії чоловік зґвалтував дівчинку і сховався на дереві, потерпілій знадобилася операція (фото, відео)

Чоловік неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності

В Росії дорослий чоловік вступив у статеві зносини з неповнолітньою, а після намагався сховатися від покарання на дереві. Відео інциденту потрапило в мережу.

Як повідомляє Telegram-канал "Mash", гвалтівнику 38 років, він проживав із матір'ю 15-річної дівчини, яку зґвалтував, перебуваючи у нетверезому стані.

Попередньо відомо, що, повернувшись додому, 41-річна жителька міста Омськ, застала свого бойфренда, з яким проживала близько 6 років, дуже п'яним. Поки жінки не було вдома, її коханець познущався з 15-річної доньки своєї співмешканки та зґвалтував її.

Жінка одразу ж подзвонила до поліції та повідомила про це копів. Представники правоохоронних органів оперативно прибули за місцем проживання родини та виявили підозрюваного на дереві. Там, на високому стовбурі, він намагався сховатись від покарання за скоєне.

Знімати неадеквата довелося фахівцям Служби порятунку, які спустили чоловіка на землю за допомогою спецтехніки. Підозрюваного заарештували, а матір з дитиною доставили до лікарні.

Чоловіка довелося знімати з дерева бійцям ДСНС

У медичному закладі дівчинку прооперували.

Як вдалося встановити слідчим, до матері того дня подзвонила сусідка. За словами жінки у квартирі знайомої вона почула дивний шум, а коли пішла перевірити, чи все гаразд, їй не відчинили, проте господар через двері запевнив, що все добре.

Вже за кілька годин постраждалій дитині вдалося вирватися з рук неадеквата та вибігти до сестри, від якої вона подзвонила матері та розповіла про те, що сталося.

Також зазначається, що під час проведення експертизи було з'ясовано, що чоловік перебував не лише у стані алкогольного сп'яніння, а й під наркотиками.

Підозрюваний у зґвалтуванні дитини

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