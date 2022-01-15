Может рухнуть лестница: 300-килограммовая россиянка не выходит из дома (видео)

Для того чтобы лечь на стол хирурга, женщине нужно сбросить не менее сотни килограммов

Жительница одного из российских городов мечтает пройти операцию по снижению веса, но сейчас планы женщины невыполнимы, ведь помочь ей могут только в Санкт-Петербурге, куда из-за избыточного веса она попасть не может.

Как сообщает Telegram-канал "Mash", вес Ксении Моховой начал увеличиваться еще в подростковом возрасте и к 22 годам он составлял уже 125 кг. Сейчас россиянке 30 и она вынуждена "носить" на себе невероятное бремя в виде 300 килограммов.

По словам Ксении, уже второй год она не выходит из дома, ведь боится, что старая лестница в доме, где она проживает, просто рухнет под ее весом.

В ходе консилиума в Минздраве Ксении сообщили, что здешний врач может прооперировать ее по квоте, но к нему очередь. В декабре прошлого года мужчина трагически погиб.

Теперь женщина рассчитывает только на помощь питерских медиков, однако добраться в другой город с таким весом она не может. Для перелета ей нужно сбросить хотя бы сотню килограммов.

Сейчас Ксению поддерживает ее 14-летняя дочь, которая хозяйничает по дому и помогает во всем маме. Вместе они пытаются тренироваться, чтобы женщина похудела и отправилась в Питер, дабы осуществить свою мечту по похудению.

Женщина страдает избыточным весом, который мешает ей жить

Ранее "Телеграф" сообщал, как в России мужчине по наследству досталась "заминированная" квартира. Во время осмотра и уборки в доме, наследник обнаружил прямо на полу среди груды хлама огромную артиллерийскую мину. На помощь пришлось вызвать взрывотехников.