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Можуть завалитися сходи: 300-кілограмова росіянка не виходить із дому (відео)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Ксенія Мохова важить 300 кілограмів
Ксенія Мохова важить 300 кілограмів

Для того, щоб лягти на стіл хірурга, жінці потрібно скинути не менше сотні кілограмів

Жителька одного з російських міст мріє пройти операцію по зниженню ваги, але зараз плани жінки є нездійсненними, адже допомогти їй можуть лише у Санкт-Петербурзі, куди через надлишкову вагу вона потрапити не може.

Як повідомляє Telegram-канал "Mash", вага Ксенії Мохової почала збільшуватися ще в підлітковому віці та до 22-х років вона становила вже 125 кг. Зараз росіянці 30 і вона вимушена "носити" на собі неймовірний тягар вигляді 300 кілограмів.

За словами Ксенії, вже другий рік вона не виходить з дому, адже боїться, що старі сходи в будинку, де вона проживає, просто рухнуть під її вагою.

Під час консиліуму в МОЗ Ксенії повідомили, що тутешній лікар може прооперувати її за квотою, але до нього черга. У грудні минулого року, чоловік трагічно загинув.

Тепер жінка розраховує лише на допомогу пітерських медиків, проте дістатися до іншого міста з такою вагою вона не може. Для перельоту їй потрібно скинути хоча б сотню кілограмів.

Зараз Ксенію підтримує її 14-річна донечка, яка порається по господарству і допомагає у всьому мамі. Разом вони намагаються тренуватися, аби жінка схудла та все ж вирушила до Пітера, аби здійснити свою мрію по схудненню.

Жінка скаржиться на зайву вагу, яка заважає їй повноцінно жити

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Росії чоловіку у спадок дісталась "замінована" квартира. Під час огляду та прибирання в помешканні, спадкоємець виявив прямо на підлозі серед купи непотребу величезну артилерійську міну. На допомогу довелося викликати вибухотехніків.

Теги:
#Росія #Калінінград #Вага #Операція #Жінка
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