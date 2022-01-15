Можуть завалитися сходи: 300-кілограмова росіянка не виходить із дому (відео)

Для того, щоб лягти на стіл хірурга, жінці потрібно скинути не менше сотні кілограмів

Жителька одного з російських міст мріє пройти операцію по зниженню ваги, але зараз плани жінки є нездійсненними, адже допомогти їй можуть лише у Санкт-Петербурзі, куди через надлишкову вагу вона потрапити не може.

Як повідомляє Telegram-канал "Mash", вага Ксенії Мохової почала збільшуватися ще в підлітковому віці та до 22-х років вона становила вже 125 кг. Зараз росіянці 30 і вона вимушена "носити" на собі неймовірний тягар вигляді 300 кілограмів.

За словами Ксенії, вже другий рік вона не виходить з дому, адже боїться, що старі сходи в будинку, де вона проживає, просто рухнуть під її вагою.

Під час консиліуму в МОЗ Ксенії повідомили, що тутешній лікар може прооперувати її за квотою, але до нього черга. У грудні минулого року, чоловік трагічно загинув.

Тепер жінка розраховує лише на допомогу пітерських медиків, проте дістатися до іншого міста з такою вагою вона не може. Для перельоту їй потрібно скинути хоча б сотню кілограмів.

Зараз Ксенію підтримує її 14-річна донечка, яка порається по господарству і допомагає у всьому мамі. Разом вони намагаються тренуватися, аби жінка схудла та все ж вирушила до Пітера, аби здійснити свою мрію по схудненню.

Жінка скаржиться на зайву вагу, яка заважає їй повноцінно жити

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Росії чоловіку у спадок дісталась "замінована" квартира. Під час огляду та прибирання в помешканні, спадкоємець виявив прямо на підлозі серед купи непотребу величезну артилерійську міну. На допомогу довелося викликати вибухотехніків.