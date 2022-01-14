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У Росії чоловік отримав у спадок квартиру з небезпечним подарунком (фото)

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Наталія Чебан Наталія Чебан
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Москвич отримав у спадок "заміновану" квартиру
Москвич отримав у спадок "заміновану" квартиру

Яким чином небезпечний предмет потрапив у помешкання можна лише здогадуватись

У Росії чоловік отримав у спадок квартиру із "смертельним подарунком" усередині.

Як повідомляє Telegram-канал "Shot", окрім старого мотлоху новий власник виявив у помешканні величезну артилерійську міну.

Попередньо відомо, що чоловік приїхав у квартиру, яка дісталася йому у спадок після смерті бабусі з дідусем. Під час прибирання в помешканні, яке знаходиться у багатоповерховому будинку, розташованому у провулку Малий Власівський, що у Москві, він випадково помітив на захаращеній підлозі дивний предмет.

Серед старовинних самоварів, каструль та іншого непотребу, там була й велика артилерійська міна, ймовірно часів Другої світової війни.

Смертельна знахідка лежала прямо на підлозі в помешканні
Смертельна знахідка лежала прямо на підлозі в помешканні

До квартири "із сюрпризом" довелося викликати саперів. Фахівці вибухотехнічної служби вилучили небезпечний предмет та знешкодили його за межами населеного пункту.

Для уникнення трагічних наслідків до квартири викликали вибухотехніків
Для уникнення трагічних наслідків до квартири викликали вибухотехніків

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Росії рецидивіст познущався з доньки своєї співмешканки: чоловік зґвалтував нещасну дівчину, а після сховався від правоохоронців на дереві, аби уникнути покарання за те, що скоїв. Як вдалося встановити слідчим, неадекват перебував у нетверезому стані та під діями наркотиків.

Теги:
#Москва #Росія #Бомба #Квартира #Спадок
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