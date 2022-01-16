Нанес 9 ударов ножом: сожитель няни зарезал маленького ребенка

В России в Кисловодске убили полуторагодовалого мальчика.

Его родители привезли его домой к няне, как делали это уже некоторое время. Предварительно — ее дома не было. В помещении находился 54-летний сожитель, который по версии следствия и нанес малышу девять ножевых ранений. Он бросил ребенка умирать на лестничной клетке общежития.

Как сообщают "Известия", ребенка нашли соседи, но медики не успели доехать — малыш умер. Подозреваемого мужчину нашли, по данным из нескольких источников его зовут Вячеслав Сербин, он местный житель. После совершенного мужчину задержали в квартире его матери, следователи не сообщают о мотивах преступления. Фото с места трагедии без цензуры можно увидеть по ссылке (18+).

Здесь нашли ребенка

Сообщается также, что няню зовут Елена (Алина) и она скрывала судимость за кражу. У подозреваемого в убийстве — эпилепсия и накануне преступления он вел себя странно, и женщина ушла ночевать к соседу. Вячеслав встретил мать мальчика в подъезде, где и забрал его, сообщив, что Алина дома. Позднее после задержания он заявил копам, что "должен был это сделать" и что он "царь и бог".

Также отмечается, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Следком России по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело за убийство малолетнего. Решается вопрос о содержании мужчины под стражей.

Ранее "Телеграф" писал про убийство пятилетнего мальчика в России — его зарезал собственный отец, затем покончил с собой. Мать малыша в это время была в больнице со старшим ребенком.