У Росії в Кисловодську вбили півторарічного хлопчика.

Його батьки привезли його додому до няні, як це робили вже деякий час. Попередньо її вдома не було. У приміщенні був 54-річний співмешканець, який за версією слідства і завдав малюкові дев’ять ножових поранень. Він кинув дитину вмирати на сходовій клітці гуртожитку.

Як повідомляють "Ізвєстія", дитину знайшли сусіди, але медики не встигли доїхати — малюк помер. Підозрюваного чоловіка знайшли, за даними кількох джерел, його звуть В’ячеслав Сербін, він місцевий житель. Після вчиненого чоловіка затримали у квартирі його матері, слідчі не повідомляють про мотиви злочину. Фото з місця трагедії без цензури можна побачити за посиланням (18+).

Тут знайшли дитину

Повідомляється також, що няню звуть Олена (Аліна), і вона приховувала судимість за крадіжку. У підозрюваного у вбивстві — епілепсія та напередодні злочину він поводився дивно, і жінка пішла ночувати до сусіда. В’ячеслав зустрів мати хлопчика у під’їзді, де й забрав його, повідомивши, що Аліна вдома. Пізніше після затримання він заявив копам, що "мав це зробити" і що він "цар і бог".

Також наголошується, що чоловік був у стані алкогольного сп’яніння. Слідком Росії у Ставропольському краї порушив кримінальну справу за вбивство малолітнього. Вирішується питання про утримання чоловіка під вартою.

Раніше "Телеграф" писав про вбивство п’ятирічного хлопчика в Росії — його зарізав власний батько, потім наклав на себе руки. Мати малюка тим часом була у лікарні зі старшою дитиною.