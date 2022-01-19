Двухлетний малыш попил воды из речки и едва не умер: врачи вырезали из него три кисты (фото)
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Вода оказалась зараженной ленточными червями.
В России двухлетний мальчик чуть не умер после того, как напился воды из речки в Дагестане. Сначала у ребенка начались серьезные проблемы с дыханием, а компьютерная томография показала образования в легких размером в кулак.
Об ужасающем инциденте рассказал Telegram-канал Baza.
Сообщается, что двухлетнего мальчика привезли на лечение в Москву из Дагестана. Ребенок жаловался на проблемы с дыханием, поэтому ему было назначено курс лечения от пневмонии.
Как оказалось позже во время компьютерной томографии у ребенка обнаружили два крупных образования размером в кулак в легких и одно в печени размером в половину органа. Новообразования двухлетнему малышу пришлось удалять хирургическим путем.
Причиной такого состояния ребенка оказалась вода, которую он выпил из речки в Дагестане. Все дело в том, что она была заражена ленточными червями — эхинококками, которые попали туда из-за овец. Врачи отмечают, что этот вид червей для взрослых граждан не является смертельно опасным, однако для детей заражение эхинококками может стать фатальным.
Ранее "Телеграф" сообщал о жутком убийстве полуторагодовалого малыша, произошедшем в российском Кисловодске. Ребенок погиб от рук сожителя няни, у которой родители его оставили.
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