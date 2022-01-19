Укр

Двухлетний малыш попил воды из речки и едва не умер: врачи вырезали из него три кисты (фото)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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В России мальчик попал в реанимацию, попив воды из речки
В России мальчик попал в реанимацию, попив воды из речки

Вода оказалась зараженной ленточными червями.

В России двухлетний мальчик чуть не умер после того, как напился воды из речки в Дагестане. Сначала у ребенка начались серьезные проблемы с дыханием, а компьютерная томография показала образования в легких размером в кулак.

Об ужасающем инциденте рассказал Telegram-канал Baza.

Сообщается, что двухлетнего мальчика привезли на лечение в Москву из Дагестана. Ребенок жаловался на проблемы с дыханием, поэтому ему было назначено курс лечения от пневмонии.

Как оказалось позже во время компьютерной томографии у ребенка обнаружили два крупных образования размером в кулак в легких и одно в печени размером в половину органа. Новообразования двухлетнему малышу пришлось удалять хирургическим путем.

Речная вода чуть не стоила жизни двухлетнему мальчину из Дагестана
Речная вода чуть не стоила жизни двухлетнему мальчину из Дагестана

Причиной такого состояния ребенка оказалась вода, которую он выпил из речки в Дагестане. Все дело в том, что она была заражена ленточными червями — эхинококками, которые попали туда из-за овец. Врачи отмечают, что этот вид червей для взрослых граждан не является смертельно опасным, однако для детей заражение эхинококками может стать фатальным.

Ранее "Телеграф" сообщал о жутком убийстве полуторагодовалого малыша, произошедшем в российском Кисловодске. Ребенок погиб от рук сожителя няни, у которой родители его оставили.

Теги:
#Вода #Дагестан #Россия #Ребенок #Черви #Речка
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