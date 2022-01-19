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Дворічний малюк попив води з річки і ледь не помер: лікарі вирізали з нього три кісти (фото)

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Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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У Росії хлопчик потрапив до реанімації, попивши води з річки
У Росії хлопчик потрапив до реанімації, попивши води з річки

Вода виявилася зараженою стрічковими черв'яками.

У Росії дворічний хлопчик мало не помер після того, як напився води з річки Дагестані. Спочатку у дитини почалися серйозні проблеми з диханням, а комп’ютерна томографія показала утворення у легенях розміром у кулак.

Про жахливий інцидент розповів Telegram-канал Baza.

Повідомляється, що дворічного хлопчика привезли на лікування до Москви з Дагестану. Дитина скаржилася на проблеми з диханням, тому йому було призначено курс лікування від пневмонії.

Як виявилося пізніше під час комп’ютерної томографії у дитини виявили два великі утворення розміром у кулак у легенях та одне у печінці розміром у половину органу. Новоутворення дворічному малюкові довелося видаляти хірургічним шляхом.

Річкова вода мало не коштувала життя дворічному хлопчику з Дагестану
Річкова вода мало не коштувала життя дворічному хлопчику з Дагестану

Причиною такого стану дитини стала вода, яку він випив з річки в Дагестані. Вся річ у тому, що вона була заражена стрічковими хробаками — ехінококами, які потрапили туди через овець. Лікарі зазначають, що цей вид хробаків для дорослих громадян не є смертельно небезпечним, проте для дітей зараження ехінококами може стати фатальним.

Раніше "Телеграф" повідомляв про страшне вбивство півторарічного малюка, що сталося в російському Кисловодську. Дитина загинула від рук співмешканця няні, у якої батьки її залишили.

Теги:
#Вода #Дагестан #Росія #Дитина #Черви #Річка
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