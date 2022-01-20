Укр

В России студентка пыталась взорвать банкомат, переодевшись парнем (видео)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
Читати українською
Автор
2
В России студентка пыталась устроить взрыв
В России студентка пыталась устроить взрыв

Что подтолкнуло девушку с хорошей репутацией к такому поступку пока неизвестно

В России девушка пыталась взорвать банкомат с помощью газового баллона и мужской одежды. Совершить задуманное ей, к счастью, не удалось ведь услышав сигнализацию, она испугалась и скрылась. Инцидент попал на видео камеры наблюдения.

Как сообщают здешние СМИ, 21-летняя студентка юридической академии, переодевшись в парня, подошла к банкомату, где находилось более 3 миллионов рублей и пыталась устроить взрыв с помощью газового баллона и нескольких пластиковых трубок. В какой-то момент внезапно сработала автоматическая система громкоговорящей связи, испугавшая нарушительницу, поэтому взрыва не произошло.

Инцидент попал на видео

При расследовании указанного факта правоохранителям удалось установить, что к попытке подрыва банкомата причастна жительница города Омска. Во время обыска по месту жительства подозреваемой была обнаружена одежда, в которой она попала на видео, рюкзак, маска, перчатки, аэрозольный баллончик, отмычки и комплект ножей.

Странно, но у юной налетчицы хорошая репутация: в поле зрения правоохранительных органов никогда не попадала, хорошо учится и даже заняла третье место во всероссийской студенческой олимпиаде по международному космическому праву. Долгое время занимается баскетболом.

Что именно подтолкнуло студентку к такому поступку, пока остается загадкой.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в России мужчина получил по наследству квартиру со "смертельным подарком". Во время уборки в доме наследник случайно обнаружил на полу артиллерийскую мину времен Второй мировой. На помощь пришлось вызвать взрывотехников.

Теги:
#Банкомат #Студентка #Росія #Газовый баллон #Взрыв газ
Ирину Сучкову искали - но нашли мертвой
В регионах
Женщину искали с сентября: убийцы 11-летнего мальчика под Мелитополем признались в новом преступлении
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Ирину Сучкову искали - но нашли мертвой
Женщину искали с сентября: убийцы 11-летнего мальчика под Мелитополем признались в новом преступлении
Дата публикации
Категория
Новостной дайджест за 19 января
Итоги дня 19 января: суд над Порошенко и Колей Харьковским, обращение Зеленского о вторжении России
Дата публикации
Категория
Зеленский напомнил, что война в государстве продолжается с 2014 года
Угроза вторжения России в Украину: Зеленский выступил с обращением (видео)
Дата публикации
Категория
"Великому и могучему" указали на дверь
Под Киевом родители против преподавания русского языка как второго иностранного — в чем проблема?
Дата публикации
Категория
В Кремле могут рассмотреть вопрос "независимости" оккупированного Донбасса
Путину предложили резкое решение по боевикам "ДНР"-"ЛНР": что придумали в России