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У Росії студентка намагалася підірвати банкомат, переодягнувшись хлопцем (відео)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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У Росії студентка намагалася влаштувати вибух
У Росії студентка намагалася влаштувати вибух

Що підштовхнуло дівчину з гарною репутацією до такого вчинку поки що невідомо

У Росії дівчина намагалася підірвати банкомат за допомогою газового балона та чоловічого одягу. Зробити задумане їй, на щастя, не вдалося, адже, почувши сигналізацію, вона злякалася та втекла. Інцидент потрапив на відео камер спостереження.

Як повідомляють тутешні ЗМІ, 21-річна студентка юридичної академії, переодягнувшись у хлопця, підійшла до банкомату, де знаходились понад 3 мільйони рублів та намагалася влаштувати вибух за допомогою газового балона та кількох пластикових трубок. В якийсь момент раптово спрацювала автоматична система гучномовного зв'язку, яка налякала порушницю, тож вибуху не сталось.

Інцидент потрапив на відео

Під час розслідування вказаного факту правоохоронцям вдалося встановити, що до спроби підриву банкомату причетна жителька міста Омськ. Під час обшуку за місцем проживання підозрюваної було виявлено одяг, в якому вона потрапила на відео, рюкзак, маску, рукавички, аерозольний балончик, відмички та комплект ножів.

Юна нальотчиця має гарну репутацію: в поле зору правоохоронних органів ніколи не потрапляла, гарно навчається та навіть посіла третє місце у всеросійській студентській олімпіаді з міжнародного космічного права. Тривалий час займається баскетболом.

Що саме підштовхнуло студентку до такого вчинку поки що залишається загадкою.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Росії чоловік отримав у спадок квартиру зі "смертельним подарунком". Під час прибирання в помешканні спадкоємець випадково виявив на підлозі артилерійську міну часів Другої світової. На допомогу довелося викликати вибухотехніків.

Теги:
#Банкомат #Студентка #Росія #Газовий балон #Вибух газ
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